遊台注意│台北西門町6月1日起「全面禁煙」　違規可罰1萬元新台幣

台灣開始實施「全面無煙城市」政策，台北市觀光景點西門町成為第一個常態性示範區，自2026年6月1日起為除吸煙區外，不得吸煙；違者處新台幣2000元以上1萬元以下（約500至2,500港元）罰款。



依據台灣煙害防制法第19條第1項第4款規定，公告「台北市『西門町商圈』自2026年6月1日起為除吸煙區外，不得吸煙；未設吸煙區者，全面禁止吸煙場所」。

負壓式吸煙室外觀。（圖/翻攝自YouTube@中天新聞CtiNews）

台灣設置負壓式吸煙區 加強控煙力度：

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禁煙措施範圍：東至中華路1段、西至西寧南路、南至成都路、北至漢口街2段所圍之平面區域（含邊界之騎樓及人行道）。

違反規定於上開禁煙場所吸煙者，將依台灣煙害防制法第40條第2項規定，處新台幣2000元以上1萬元以下罰款。據了解，西門町商圈與心中山線形公園先推動全面禁煙，5月期間進行宣導，6月1日起才開始加強稽查。

台北市哪裡有戶外負壓式吸煙區？

為了配合新制上路，西門商圈已完成設置3處指定負壓式吸煙區，心中山線形公園則已全面禁煙，並設置1處指定負壓式吸煙區。交通綠帶一橫一縱，則在商辦林立、人流密集的敦化南北路及信義路設置19處綠籬式指定戶外吸煙區；公有戶外停車場也完成設置12處指定戶外吸煙區及行一停車場1處指定負壓式吸煙區；行政中心亦增設8處指定戶外吸煙區，及十二區示範里設置至少24處指定戶外吸煙區，各局處設置之50處指定戶外吸煙區。若加上台衛生局於無煙城市推動前輔導設置65處吸煙區，全市截至4月30日前共有183處吸煙區。

為方便民眾查找吸煙區，台北通APP亦有建置台北市公開之「指定吸煙區地圖」，「台北通/服務/找地點」（https://id.taipei/tpcd/about/taipeipass-app）及「台北城市儀表板」（https://citydashboard.taipei/dashboard?index=metro&city=taipei）。

除了上述的特定商圈，全台各縣市也陸續劃設「綠色禁煙線」，未來民眾看到只要是「綠色禁煙線」範圍內，通通禁止吸煙。另外，未來在台北燈節或年貨大街等大型群聚場所活動期間，「移動式禁煙區」將普及化，推動「吸煙須在指定區」及「行走不吸煙」理念。讓民眾免受二手煙、三手煙之危害，打造友善的公共環境。

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