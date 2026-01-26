台灣公園一按就「當眾廣播」勸誡二手煙　網笑：以為按鈴下車？

抽煙對人體有害，越來越多公共場所開始全面禁煙。對此，台灣一名網友分享，近期在新北市公園看到一個「禁煙按鈕」，只要按下去就會播放超大聲廣播提醒：「公園禁止吸煙。」貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名網友在Facebook社團「高雄揪出遊-閒聊版」分享一張照片，可以發現是新北市政府在公園裝設的「禁煙裝置」，只要按壓紅色按鈕，10秒後就會啟動超大聲廣播，提醒民眾：「禁止吸煙，違者將開罰。」讓他感嘆：「現在抽煙的人，真的身份地位越來越低了。」

貼文一出後，不少網友都大讚：

「這個很好，希望大小公園都裝」

「覺得不錯，很多人就是覺得沒多少人在乎，用這廣播告訴你有人在乎好嗎？有點羞恥心的可能就抽不下去了」

「公園禁止吸煙天經地義」

「你自己抽得很開心，旁邊的人全部都不爽，超沒公德心」

「喜歡抽煙的人可以在自己家裡，把門窗關起來抽啊，幹嘛到都是人的地方」

「很棒的裝置」

「煙味真的很臭啊！聞到想吐」



不過，也有部分網友持相反意見，指出：

「設立專用吸煙區就解決了」

「這啥雞肋設計，怎麼會有廣播完煙蟲就不會抽煙的錯覺，以為在搭公車按下車鈴喔」

「建議戒煙，不被煙癮控制的日子舒服多了」



事實上，新北市政府早在2019年，就開始在超商、咖啡店騎樓等設置禁煙區，並設置「無煙語音勸導裝置」，2021年更擴大裝到公園等違規吸煙熱點，提升民眾的守法意識。新北市衛生局也提醒，在禁煙場所抽煙，被抓到可處2千元至1萬元（約500到2498港元）不等的罰鍰，呼籲民眾不要以身試法。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】