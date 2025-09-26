阿根廷新恐龍物種化石出土！「1餐吃了7千萬年」口仍咬著史前鱷魚

阿根廷科學家在巴塔哥尼亞（Patagonia）地區發現一種全新的恐龍物種，這具化石不僅保存完整，更驚人的是其口中還發現了一塊遠古鱷魚的前腿骨，為研究人員提供了珍貴的史前掠食場景。這個新物種被命名為「卡薩利華金盜龍」（Joaquinraptor casali），屬於大盜龍（Megaraptorans）類群。



《CBS NEWS》報導，根據發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究報告指出，這具化石年代約在6600萬至7000萬年前，距離恐龍滅絕時期相當接近。巴塔哥尼亞地質與古生物研究所的盧西奧·伊比里庫（Lucio Ibiricu）表示，這隻恐龍在死亡時至少已經19歲，估計體長可達23英尺（約7米）。

研究員Marcelo Luna手中握著白堊紀食肉恐龍金盜龍（Joaquinraptor）的近親爪子。（路透社）

點圖放大看更多相關照片：

+ 2

卡內基自然歷史博物館的馬特·拉曼納（Matt Lamanna）研究員解釋，與暴龍不同，卡薩利華金盜龍擁有較長的手臂來捕捉獵物。拉曼納說：

這顯示了這兩種掠食性恐龍演化出不同的適應方式，但最終目的都是為了捕獵、制伏和獵食其他動物，包括其他恐龍。

相關文章：恐龍都揀飲擇食！考古學家發現「暴龍專食一部位」胃裡只有這東西

+ 6

巴塔哥尼亞地質與古生物研究所的伊比里庫表示，大盜龍類（Megaraptorans）是目前最不為人知的恐龍之一。這個物種以其細長的頭骨和「巨大且極具力量的爪子」聞名，曾經在現今的南美洲、澳洲和亞洲部分地區活動。

阿根廷自然科學博物館的費德里科·阿格諾林（Federico Agnolin）補充說，這次的發現填補了重要的知識空白，因為這是迄今發現保存最完整的大盜龍類化石之一。

伊比里庫將這個新物種以他的兒子華金（Joaquin）命名。他表示，雖然華金年紀還小，還沒有對恐龍產生濃厚興趣，但他相信兒子會為此感到驕傲：

所有孩子都喜歡恐龍，所以他可能也會成為恐龍迷。

相關文章：長毛象DNA造出「史前肉丸」您敢食？科學家：吃了可能會死

+ 5

延伸閱讀：

MLB/道奇後援投手荒 佐佐木朗希移出傷兵名單進牛棚

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】