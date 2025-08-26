鱷魚殺人！男子河邊沐浴突遭噬咬　拖入河死亡遺體被叼徘徊數小時

印尼發生鱷魚殺人事件！當地1名男子在河邊沐浴期間，突然有鱷魚出現並將他拖入水中，由於腿部被緊緊咬住，男于拼命掙扎仍未能逃脫，最終身亡。鱷魚其後叼着男子身軀，在河面徘徊長達數小時，因而影響救援。



鱷魚其後游至約1.6公里外的河岸停下休息時，村民和拯救人員馬上設法圍捕，最後成功將男子拖上岸邊，可惜當場證實不治。有村民事後表示，他們一向會在該條河流洗澡，但過去從未聽聞該處是鱷魚棲息地。



印尼有男子在河邊沐浴，不幸遭鱷魚襲擊狠咬，拖到河中慘死。（網上圖片）

男子河邊沐浴 遭鱷魚突襲拖下水

綜合外媒報道，事發於8月14日（上周四），現場是印尼南蘇拉威西省（Sulsel）某處河邊，當天傍晚約6時，育有4名孩子的53歲男子阿里夫丁（Arifuddin）與家人一同在河邊沐浴，其間有鱷魚突然露出水面並向他施襲，瞬間咬住甚大腿，將他拖入水中，男子當場掙扎，但最終無法逃脫。

53歲死者阿里夫丁與家人在河邊沐浴，遭鱷魚突襲咬住大腿拖落水，最終身亡。（網上圖片）

鱷魚突然露出水面，狠咬住阿里夫丁的腿部，迅速將他拖入水中，最終導致奪命事故。 （網上影片截圖）

事主試圖抓住河岸未能成功 家屬目擊過程崩潰

從網上流出的影片和照片可見，當時鱷魚咬着阿里夫丁在河面飄浮，阿里夫丁極度痛苦，不斷掙扎並發出淒厲慘叫，又曾經試圖伸手抓住河岸，惟因遭鱷魚緊緊咬住未能成功，在現場的家屬目擊整個過程卻無法施救，最終只能眼睜睜看着阿里夫丁被拖入河中消失，當場崩潰。

村民曾嘗試救人，但因鱷魚在河中而未能成功。（網上影片截圖）

村民設法圍捕鱷魚，同時將石頭拋入至河中，試圖驅趕鱷魚。（網上影片截圖）

阿里夫丁被尋獲，眾人合力將他拖回岸邊。（網上圖片）

可惜阿里夫丁當場被證實不治。（網上圖片）

村民設法圍捕鱷魚 男子被救上岸後證實不治

村民及後聞聲趕至嘗試營救，救援人員亦迅速趕抵現場，但因為涉事鱷魚叼着阿里夫丁的身軀，在河面徘徊遊蕩長達數小時，眾人根本無法將阿里夫丁拉扯上岸。待鱷魚游至約1.6公里外的河岸停下休息時，村民再次合力設法圍捕鱷魚，其間有人向河中拋石頭驅趕，最後成功將阿里夫丁拖上岸邊，可惜他當場被證實不治。有村民事後透露，他們一向在該條河流洗澡以及洗衣服，過去從不知該處是鱷魚棲息地，對事件表示遺憾。

有村民指他們過往一向會在涉事河流洗澡和洗衣服，從不知該處是鱷魚棲息地。（示意圖，非涉事鱷魚／資料圖片）

（綜合）