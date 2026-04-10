馬國5米無牙巨鱷藏溝渠！民防隊花2小時拖上岸　疑迷路加乾旱被困

無牙鱷魚出沒！馬來西亞有工廠工人在休息時意外發現1條鱷魚「迷路」被困在乾涸的溝渠內，當地民防部隊派員到場，發現是條高齡鱷魚長達5米體型龐大，雖然已無牙但非常兇猛。他們用繩索及車輛將老鱷從溝渠中拉出，並在附近居民的協助下才成功將鱷魚制伏。民防部隊推測是近日天旱令渠水過淺，鱷魚才會被困，目前已將牠移交野生動物部門。



馬來西亞有溝渠出現5米長巨鱷，民防部隊和附近居民合力拉上岸。（影片截圖）

5米無牙老鱷被困溝渠 被捕捉時相當兇猛

當地報道，事發於柔佛州峇株巴轄，4月7日傍晚6時50分，中江附近一間工廠的員工休息期間，發現1條巨鱷「被困」在1條溝渠內部，向民防人員求助。

馬來西亞有溝渠出現5米長巨鱷，民防部隊和附近居民合力拉上岸。（影片截圖）

馬來西亞有溝渠出現5米長巨鱷，民防部隊和附近居民合力拉上岸。（影片截圖）

峇株巴轄民防部隊派出6名隊員拯救被困鱷魚，他們懷疑是天氣乾旱令渠水過淺，令鱷魚迷路走入溝渠內無法脫身。民防隊發現該條雄性巨鱷，已高齡令牙齒脫落，接近捕捉時牠仍相當兇猛頑強抵抗，隊員以繩索套緊其嘴部，配合四輪驅動車將牠拖上岸。

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附近居民和民防隊合力 花2小時成功捕捉

老鱷被拖上岸後不斷翻滾掙扎，意圖攻擊，最後在附近居民協助下，花費約2小時才成功捕獲，移交野生動物局處理。

有在場村民指，得知鱷魚出沒後趕到現場，見到牠被困在乾涸溝渠內，體型龐大，當時很多人前去幫忙，但一起去拉牠上岸時還是很吃力。

（綜合）