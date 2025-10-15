空襲衛生巾？疑沾經血M巾遺公屋地面　網民猜高空擲物：核突報警

女士們每月要承受「大姨媽」到訪確實難頂，但謹記切勿故亂棄置衛生巾！日前有港男於社交平台發文，發現有公屋住戶疑似高空擲物，將已經使用、沾血的衛生巾扔出窗外，導致衛生巾被遺留地面，他路過時目睹不禁爆粗斥「黐X線」。有網民批評亂棄衛生巾人士缺德，「乜X嘢事呀，咁低質素嘅」、「Bra（胸圍），Underwear（內褲）我當佢俾風吹落街，但姨媽巾真係搞唔掂」，亦有人建議主報警。



有公居住戶疑高空投擲衛生巾，途經港男見地面遺沾血M巾怒斥「黐X線」。（「threads＠_anson.1202」圖片）

公屋戶疑高空棄置「沾血衛生巾」 目擊港男怒斥：黐X線

該港男在threads帳號「_anson.1202」發帖，直斥「黐X線」。從他上傳照片所見，現場相信為某公共屋邨範圍，地面離奇出現1塊疑似已使用、且帶有血跡的衛生巾。樓主途經上址見狀崩潰稱「以為有啲女人花灑X屙到周地都係已經算核突」，又估計是有人高空亂棄衛生巾，故斥「成塊M巾掉出街係乜X嘢事」。

公屋地面離奇出現1塊疑似沾血的衛生巾。（「threads＠_anson.1202」圖片）

網民斥嘔心：咁低質素嘅

帖文惹來網民驚呼嘔心，「真係好恐怖」、「乜X嘢事呀，咁低質素嘅」、「你仲夠薑影相，合埋眼行過算啦」、「Bra（胸圍），Underwear（內褲）我當佢俾風吹落街，但姨媽巾真係搞唔掂」、「係咪每座樓都有呢啲女人？我（住）嗰座有個女人又係咁，每日都掉（嘢）落街」。

估計涉高空擲物 網民建議報警

有留言估計涉及高空擲物，因而建議樓主報警，「可能係從天而降」、「如果係高空擲物，中獎嗰個人都幾好彩」、「以前啲舊屋村成日見到」。有「苦主」甚至分享類似經歷，「我廚房嗰邊個窗裝咗晾衫架，成日都有M巾掉落嚟，差啲想攞住上門滴血認親」、「我呢邊用過嘅廁紙、胸圍、底褲都見過」。

有網民分享住處曾有人高空投擲胸圍及內褲。（「threads＠helloman9896」圖片）

