公屋阿婆走廊水管玩吊單槓！住戶恐壓爆制止遭罵　網民教這樣對付

要玩吊單槓就該去設有單槓的適當地方！有公屋住戶於網上發文公審1名鄰居阿婆，指對方中午及凌晨時分都會拿着摺凳到其家門前，利用走廊天花板上的幼水管玩吊單槓，該住戶不滿地批評「真係有病，20幾年樓齡水管喺度上吊，斷咗全層唔使用水啦，又做水舞間」，又斥阿婆行為危險，隨時跌在地上，她曾責罵對方，但更被反罵3句話。



網民留言批評阿婆行為不當，「阿婆識玩呀，自己屋企條水管唔吊，係要吊你嗰支」，另有不少網民建議各種制止阿婆繼續玩吊單槓的方法。



有公屋住戶於網上發文公審1名鄰居阿婆，指對方中午及凌晨時分拿着摺凳到其家門口，利用走廊天花板上的幼水管玩吊單槓。（Threads@yyytt0102）

「公屋奇事！」該住戶於Threads發文講述事件，指出最近有位阿婆新搬進同層單位，見過對方使用輪椅及拿着2枝柺杖，「但依家唔係中午就係凌晨，過嚟我屋企門口上吊復康啊」。

公屋阿婆用走廊水管吊單槓

影片見到，該阿婆分別於2月19日下午1時48分及2月21日凌晨2時13分，拿着摺凳到樓主家門口，踩上摺凳後就舉高雙手抓緊走廊天花板上的幼水管吊單槓，其中凌晨時分的片段拍到阿婆於1分鐘後拿着摺凳離開。

該住戶不滿批評阿婆，「真係有病，20幾年樓齡水管喺度上吊，斷咗全層唔使用水啦，又做水舞間」。（Threads@yyytt0102）

樓主怒斥：斷咗全層唔使用水啦

樓主指出，阿婆之前是在自己家門口前吊單槓，「俾對面屋鬧佢，轉場我邊」，她曾責罵阿婆，卻被反罵「收聲啦，知道啦，你咁煩㗎」，猜測「應該唔順氣鬧佢同講畀房署保安知，今日同噚晚撳我門鐘」。

樓主怒斥阿婆，「真係有病，20幾年樓齡水管喺度上吊，斷咗全層唔使用水啦，又做水舞間」，直言「最危險跌低，佢摺凳分分鐘將佢摺埋，要吊去公園吊啦」，又不滿房署未有積極處理事件，只見有保安「時不時巡下」，「人哋唔喺屋企，愛理不理，到時發生意外就偷笑啦」。樓主又說，「驚佢吊到漏水」，故現時在水管包了層膠袋。

樓主斥阿婆，「依家唔係中午就係凌晨，過嚟我屋企門口上吊復康啊」。（Threads@yyytt0102）

影片見到，阿婆踩上摺凳後，就舉高雙手抓緊走廊天花板上的幼水管吊單槓。（Threads@yyytt0102）

影片見到，阿婆踩上摺凳後，就舉高雙手抓緊走廊天花板上的幼水管吊單槓。（Threads@yyytt0102）

網民建議各種制止方法

網民批評阿婆，「睇佢幾時玩爛累街坊」、「真係好自私，唔係唔畀佢玩，落街玩飽佢啦」。有網民就指出，「消防水喉嚟，十分穩固，不過如果真係斷咗應該會成層浸晒，同會自動報消防員過嚟現場」。

不少網民建議各種制止方法，「即刻衝出門口踢開張凳仔，大叫：『有人想自殺啊，救命啊』」、「由佢吊，有事爆水管，叫房署claim佢同取消戶籍仲好」、「寫張紙黐住喺水管度，話條喉曾經已經爆過，再爆房署直接就會去搵佢！」、「同佢鬥癲，直立定睛，直望佢，同步笑騎騎，扮白卡，嚇到佢唔敢嚟」。

有網民分享說，「之前我隔籬屋個阿婆就係成日用我門口條水喉借力搞到漏水，整翻又整壞過，X都唔理。我老母㷫㷫地搽啲膠水上去，第二朝就聽到佢慘叫」。

