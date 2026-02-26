日本扭蛋店老闆偷拍裙底落網 私藏二千偷拍片 竟辯稱工作壓力大
日本傳出偷拍事件，有名經營扭蛋店的43歲男子涉嫌偷拍女性顧客的裙底，手機裡更藏了多達2000部偷拍影片。
被逮捕後這名男子竟辯稱自己是因為「壓力太大」才選擇偷拍，離譜的行徑曝光後引起熱議。
日本扭蛋店老闆偷拍女性裙底 被逮竟辯「壓力太大」
《TBS NEWS DIG》報導，這名43歲男子經營1家總部位於北海道、範圍遍及全國的扭蛋店，他被指控涉嫌於2025年5月至6月期間，在札幌街頭3次用智慧型手機偷拍女性裙底，後續又在2025年7月於東京澀谷分店內試圖偷拍1名年僅十幾歲的女顧客的裙底。
噁心的行徑之所以曝光，是因為有經過的男子注意到可疑行為並報警。根據東京警視廳的說法，偷拍男子的智慧型手機中被發現藏有多達約2000支偷拍女性的影片，其中約200支據信是在經營的扭蛋店內拍攝的。
在接受審問時，這名男子承認指控，並辯稱「我是因為工作壓力大，才選擇開始偷拍女性」，甚至坦言：
只要看到穿裙子的女性，我就會上前偷拍。
