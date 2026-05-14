外國遊客酒樓飲茶！推車姐姐英語介紹點心　激讚食物：Excellent

酒樓飲茶是港人傳統文化，但亦吸引外國人前來體驗。有外國旅遊博主在社交平台分享來港旅遊時到酒樓飲茶，對酒樓保留點心車服務表示驚訝，而侍應見他是外國人，即時切換至簡單英語向他介紹食物，不知不覺將全部食物清空，其間不停大讚食物非常美味，「Incredible（難以置信）！」、「Excellent！」，形容「是這次旅行中最棒的驚喜」，並強烈推介遊客來港必到酒樓體驗飲茶文化，引來不少本地網民留言，希望他享受在港時光，「祝你在香港玩得開心」。



有外國旅遊博主來港到酒樓飲茶，對食物質素和服務大讚「Excellent」。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

有外國旅遊博主來港到酒樓飲茶，對食物質素和服務大讚「Excellent」。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

外國遊客到酒樓飲茶 體驗極好讚：香港必去清單之一

該外國男遊客在Instagram（IG）帳號「onroadrob」發文並上傳影片，指因為Uber司機臨時更改路線關係，意外令他前往中環一連鎖酒樓享用午膳，但驚訝稱「是這次旅行中最棒的驚喜」。

他形容酒樓氣氛非常熱鬧，有熱氣騰騰的點心車來往，加上有熱情向他推介點心的侍應，雖然他最後點叫點心數量似乎比預期多，但肯定表示「我一點也不後悔」，建議其他遊客「一定要把這家店加入你的香港旅行清單之一」。

推車姐姐英語逐一介紹點心

從樓主拍攝的影片可見，他入鄉隨俗和港人一起在酒樓內飲茶。推着點心車的侍應姐姐經過見他是外國人，即時切換至英語向其問好「Good Morning」，然後打開點心蒸籠蓋，使用簡單的英語詞彙逐一向他推介，「Beef！（牛肉球）」、「Pork！（豬肉餃）」、「Xian！（蝦餃）」，並留下1碟疑似喼汁稱「Beef」，表示是沾牛肉球的醬汁，又向他介紹「Chicken Feet（鳳爪）」。

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

點心車姐姐見外國遊客即時切換至英語，使用簡單詞彙逐一推介點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

全桌食物清空 遊客激讚：Delicious

樓主在姐姐熱情推介下，點滿整桌食物，並逐一品嚐了各款點心，對食物質素讚歎不已：「Incredible（難以置信）！」、「Excellent！」、「Outstanding（出色）」。在他用餐途中，姐姐再次推點心車經過，想再向他推介食物，但他「拍心口」示意太飽，然後品嚐最後一個甜品－芝麻煎堆 ，付款離開前向所有侍應道謝，同時大讚食物「Delicious（美味）」，在片尾強烈推介遊客來港必到酒樓體驗飲茶。

樓主在姐姐熱情推介下點滿整桌食物，並逐一品嚐了各款點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主在姐姐熱情推介下點滿整桌食物，並逐一品嚐了各款點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主在姐姐熱情推介下點滿整桌食物，並逐一品嚐了各款點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主在姐姐熱情推介下點滿整桌食物，並逐一品嚐了各款點心。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

他讚揚食物質素出色，「Excellent！」。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

他讚揚食物質素出色，「Excellent！」。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

他讚揚食物質素出色，「Excellent！」。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

在他用餐途中，姐姐再次推點心車經過，想再向他推介食物。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主「拍心口」示意太飽。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主「拍心口」示意太飽。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主付款離開前向所有侍應道謝。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

樓主強烈推介遊客來港必到酒樓體驗飲茶文化。（「IG＠onroadrob」影片截圖）

本地人表示歡迎 外地網民：看起來真棒

許多本地網民紛紛留言，歡迎對方來港旅遊，希望他享受在港的時光，「你點的菜都超棒！我超愛這家店，有時會和同事去那裡吃午飯」、「祝你在香港玩得開心」、「其中一間最好吃的點心店之一」、「點心推車服務好可愛」、「看起來真棒，下次我也要去」。

（IG＠onroadrob）