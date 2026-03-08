一家人酒樓飲茶　鄰桌阿姨忽放置用過茶杯　被罵反斥：都要俾人收

酒樓是一家人閒時聚會聊天好去處，但遇到這事難免影響心情。近日1名網民在社交平台發文表示，早前與家人飲茶，其間1名陌生女子竟將使用過的茶杯放在其桌上，由於她一家人還未用餐完畢，因此樓主與該名女子口角，直斥對方不懂尊重他人，不料被女子反罵「妳啲嘢都係要俾人收」，認為其舉動沒有問題。



事件引來網民熱議，許多人認同樓主所言，認為該名女子沒有禮貌，「將心比己，將食淨啲廚餘擺喺佢枱」、「妳食完照搬啲嘢過佢張枱，睇下佢咩反應，以牙還牙！」。



樓主與家人飲茶期間，1名陌生女子忽然將使用過的茶杯放在樓主的餐桌上。（示意圖，非當事人／資料圖片）

鄰枱女子忽「遠道而來」放茶杯

樓主在社交平台Threads上分享經歷，表示日前與家人於酒樓飲茶，其間1名中年女子忽然把疑似喝過且不再需要的茶杯放在樓主一家人的桌上。樓主續指，由於部份家人先行離開，因此他們將空碟集中放在一旁，等酒樓職員收走，「佢就將佢唔要嘅嗰杯茶放過嚟」。然而，樓主稱當時留下的家人仍正在用餐，「而我同家人都冇要準備走嘅動作出現」，不懂該女子為何會將自己的茶杯擅自放在他們桌上。

樓主斥不懂尊重 女子拒認錯

樓主又指出，雖職員很快就前來收走碗碟，但她忍不住指責涉事中年女子，直言「識唔識尊重人」，不料對方反駁稱「妳啲嘢都係要俾人收，所以擺過嚟」，認為自己的行為沒有不妥之處，「我啲嘢都係要收唔覺得有問題」。事後該女子更與同枱食客討論此事，其中一食客「叫個大嬸唔好嘈」，樓主難忍怒氣及繼續斥責，「另一個人先識say sorry（道歉）」。

網民批女子自私：只求自己乾淨

樓主不禁在帖文批評，「幾廿歲人，連尊重都唔識，叫人點尊重妳呢啲人？不知所謂」。帖文一出，很多網民留言斥責該女子沒有禮貌，以及不懂尊重別人，甚至建議樓主應以牙還牙，「妳張單都係要埋，所以妳會埋埋我張單？」、「好離譜！超級自私，無品無禮貌無家教」、「佢要收碟就應該自己叫伙記收，唔應該放啲污穢碟去人哋張枱度，自私行為只求自己乾淨」、「好多X街都係乾淨自己，污糟人哋」、「用完啲紙巾放返佢張枱」、「呢啲人係活在自己世界，唔會諗人」。