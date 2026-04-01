九龍城酒樓飲茶繁忙時段設「限時交枱」　4位限1小時　茶客斥趕客

酒樓是與親朋戚友飲茶聚會地方，大家都習慣慢慢吃份一盅兩件，邊歎茶邊聊天，但近日有茶客於網上發文表示，九龍城1間酒樓繁忙時段設「限時交枱」規定，4位或以下須於1小時內交枱，8位或以上須於1小時30分內交枱，引來熱議。



有網民留言指出，「佢生意咁多，我唔去阻佢了」，樓主直言「真心，就算食物正常都無下次了，好趕客」。有網民就認為酒樓也有難處，「講真，你想食幾耐？人哋都要交租，啲阿叔叫1碟菜，1盅飯就坐幾粒鐘，又唔肯搭枱，你係老闆都頂唔順」。亦有網民提出建議，「應該因時制宜，成場無乜客你仲限時就係onX」。



有茶客於網上發文表示，九龍城1間酒樓繁忙時段設「限時交枱」規定。（Threads@yuki.kwok1221）

該茶客於Threads發文貼出照片，見到酒樓門口放有告示，上面寫着「溫馨提示，繁忙時段，枱位有限。4位以下請於1小時交枱，5至7位請於1小時15分交枱，8位以上請於1小時30分交枱。客人到一半人數，方可入座」。

九龍城酒樓飲茶設「限時交枱」

發文茶客慨嘆，「估唔到而家1個人一盅兩件都唔可以坐太耐了」。

不少網民批評失去在酒樓慢慢歎茶的傳統，「飲個茶都要趕頭趕命」。（《新精武門》劇照）

反對網民：飲個茶都要趕頭趕命

有眼利網民認出該酒樓位於九龍城，由於樓下另1間酒樓結業，「得返佢1間應該好忙」，認為「佢啲嘢真係好食啲，同埋有啲傳統點心，同埋職員態度好好，希望繼續做落去唔好執」。

不少網民批評失去在酒樓慢慢歎茶傳統，「咩叫歎茶，趕住走嗰啲叫快餐」、「飲個茶都要趕頭趕命」、「去飲茶就係想同朋友家人慢慢傾下計，限我時間咁我咪去第二間囉」、「係咪趕人北上飲茶」、「啲老人家退咗休，寧願去酒樓坐幾個鐘都唔想留喺屋企，有無諗過佢哋感受？」、「已經又加一又茶錢又自己落單，X你老X仲限時，我使咩俾人收咁多錢？」。

有網民認為限時規定情有可原，「老實講句，我見唔少啲老人家真係早茶坐到下午茶先埋單」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

支持網民：各有各難，生意難做

不過也有網民認為限時規定情有可原，「老實講句，我見唔少啲老人家真係早茶坐到下午茶先埋單，仲係埋單40幾蚊咋！夏天情況仲嚴重呀」、「酒樓只是怕了一些恃老賣老的人，報紙一開，1個早上不願走」。

另有網民說，「其實各有各難，生意難做！茶市一向冇太多盈利，全靠晚市酒席，現時晚市酒席好少，如早茶客人一百幾拾坐幾粒鐘，真係等關門」。樓主則回覆說，「但老實講，飯茶1個鐘真係有太短，啲水又熱，點心入紙蒸都要20分鐘，食得仲趕過茶記，90-120分鐘合理啲」。

（Threads@yuki.kwok1221）