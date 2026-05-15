斥城巴上山頂車速太快！黑裙女3語大鬧兼報警　全車乘客被迫落車

在安全車速下，汽車行駛快慢全屬個人觀感。近日網上流傳影片，城巴15號線往山頂的車上，1名穿黑色長裙的女子不滿車速太快，先後用英文、廣東話及普通話3語表達不滿及報警，車長無奈中途停車，安排全部乘客下車轉乘另1輛巴士。



網民紛紛批評女子行為擾民，「你覺得車長開得快，咁快咗幾多？老實講『覺得』呢樣嘢點做證據，口同鼻拗，最後都係浪費時間、浪費社會資源」、「自己覺得太快，就打電話報警，有冇諗過其他乘客感受，落晒車啲乘客都冇乜投訴，搭巴士可以投訴到成車人落車真係第一次見」，有網民直指「冇超速就唔犯法，完」。



近日網上流傳影片，城巴15號線往山頂的車上，1名穿黑色長裙的女子不滿車速太快，先後用英文、廣東話及普通話3語表達不滿及報警。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

網民「馬誼郎」於facebook分享了1段長1分45秒影片，顯示城巴15號線往山頂的下層車廂內，1名穿黑色長裙的女子用英文問其他乘客，「Did you feel that he drives too fast? just right now（你覺得車長現在駕駛速度快嗎？）」，她稱曾向車長反映開慢點，但不獲理會。

嫌城巴車速快 黑裙女3語大鬧兼報警

其後，車長停車走出車長位與黑裙女理論，「我閂門你又唔落車，咁你阻住其他乘客」，黑裙女用廣東話說「我問你攞名呀」，又改用普通話問其他乘客是否認同她。

車長停車走出車長位與黑裙女理論，「我閂門你又唔落車，咁你阻住其他乘客」，黑裙女用廣東話說「我問你攞名呀」。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

黑裙女用英文、廣東話及普通話3語表達不滿及報警。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

車長隨後熄匙及關掉車廂燈光。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

全車乘客被迫落車 黑裙女：唔可以畀啲人走

車長隨後熄匙及關掉車廂燈光，黑裙女表示已報警，乘客陸續下車並在路邊等待另1輛巴士前來。緊接數名警員到場，黑裙女要求警員「唔好畀佢（車長）走，因為佢趕晒啲人落車」，聽到另1輛巴士將到達，黑裙女急說「唔可以畀啲人（其他乘客）走，走咗又冇證據㗎啦，佢根本就想要啲人走」。

乘客陸續下車並在路邊等待另1輛巴士前來。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

緊接數名警員到場，黑裙女要求警員「唔好畀佢（車長）走，因為佢趕晒啲人落車」。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

聽到另1輛巴士將到達，黑裙女急說「唔可以畀啲人（其他乘客）走，走咗又冇證據㗎啦，佢根本就想要啲人走」。（facebook「馬誼郎」影片截圖）

網民批女子：係要搞到成車人先安樂

有網民質疑女子指車速快的可信性，「上緊山嘅雙層巴士可以有幾快？」、「個方向係上山頂，巴士上斜快？你話落斜我就信啫」，不過也有網民認為「山頂彎多路窄，就算慢都會覺得快」、「香港啲巴士佬好多都喺南區、山頂揸到好快，如果係遊客被嚇親係正常！」。

不少網民批評女子行為自私，「你覺得佢揸得快又好驚你咪下站落囉，係要搞到成車人先安樂」、「有咩權利唔畀人走？你1個人已影響其他人」、「有陣時真係好難服侍啲西客，快又話快，慢又話慢，一陣間又話冷氣好凍，一陣間又話冇冷氣，乜都佢哋講晒」、「坐幾蚊雞巴士要求咁多」，又建議「要坐得舒服，搭的士啦，再唔係自己買部車請私人車長，使鬼搭巴士」。

（facebook「馬誼郎」）