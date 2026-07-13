東涌大媽舞團！夜間路中播強勁音樂　街坊嘆擾民　區內多處受影響

大媽舞伴隨強勁音樂，跳者興奮，聽者困擾。有東涌女街坊在Facebook群組「東涌friends club」上載1段影片，長約18秒，上載日期時間是今年6月29日晚上9時46分，她從遠處拍攝，有多名大媽晚上在路中空地跳舞，現場音樂節奏強勁，在晚上顯得特別嘈吵。大媽跳舞期間有途人經過，但她們都毫不在意，樓主不禁慨嘆「福逸樓橋頂都聽到佢哋強勁嘅大媽舞音樂」。



樓主從遠處拍攝，有多名大媽晚上在路中空地跳舞，現場音樂節奏強勁，在晚上顯得特別嘈吵。（Facebook群組「東涌friends club」影片截圖）

現場是一大片空地 活動空間甚大

根據樓主描述，相信現場是逸東（一）邨福逸樓對開裕東路行人路，路中有一大片空地，活動空間甚大。

樓主指出區內其他地方同樣淪陷

帖文引來許多網民討論，直斥「如擾人清夢，可致電北大嶼山警署」、「噪音，打999」、「羨慕死人，竟然可以欣賞到」。

樓主曾回覆報警近乎零作用，「好似之前報過，轉頭又出返嚟」，同時她指區內其他地方不同時段都有類似情況，笑言是「大媽女團，隊隊都強勁音樂」，甚至有大叔一起跳舞，如果想做觀眾，需要「帶埋洗眼水」。

樓主不想聽到大媽舞強勁音樂，慨嘆「福逸樓橋頂都聽到佢哋強勁嘅大媽舞音樂」。（網上圖片）

晚上11時至上午7時發出噪音 可被判處罰款1萬元

根據本港法例第400章《噪音管制條例》第4條，任何人於晚上11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪，可被判處罰款1萬元。

（Facebook群組「東涌friends club」）

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晚上11時至翌早7時發出擾民噪音即屬犯罪！有網民於網上發文公審屯門欣田邨喜田樓1名男住戶擾民，每晚都通宵打機，發出噪音騷擾他人，有時甚至從下午開始打機到翌日，情況持續了數年，曾向管理處保安投訴及報警也毫無改善，只好向廣大網民求助，熱心網民紛紛向樓主獻計應對。



有網民於網上發文公審屯門欣田邨喜田樓1名男住戶擾民，每晚都通宵打機，發出噪音騷擾他人。（Threads@dhcne384）

該網民求助道：「有條友晚晚都打機打通宵，勁嘈，有時從下午開始打機打到第二日，持續咗幾年都有。」（Threads@dhcne384）

半分鐘影片見到，對面樓下男住戶在窗邊打機，一輪大笑聲後，大聲說「佢死得好慘呀」。（Threads@dhcne384）

全文：屯門男通宵打機製噪音極擾民 持續數年報警無果 鄰居拍片怒公審