外傭將軍澳搭大批帳篷　居民斥新年間製噪音明火煮食　網民籲體諒

外傭每逢假日都會於街頭聚會，網上流傳照片，將軍澳唐賢里一帶行人路被霸佔，密密麻麻放置不少帳篷，發文居民指出，該些帳篷是屬於外傭，不滿從上周五（2月13日）開始佔據，製造噪音及明火煮食，他預計外傭不會「朝行晚拆」，此情況會持續至下周日（2月22日）。



大多網民認為應體諒，「新年流流，呢啲post都出得，真係想俾人X！啲姐姐幾千蚊個月你想佢哋喺香港去得邊度hea？井井有條都唔抵得？呢個位根本相對好少人行，佢哋對香港算係有貢獻啊！」、「香港人新年好多人放晒假旅遊，咁唔使返工煮飯洗衫拖地，出去hea幾日咪由佢哋囉！不過最好有啲手尾，朝行晚拆，清理乾淨，咁樣就大家好！」。也有網民表示不接受長期擺放，「只係假期當然ok，但係長擺就影響市容同環境衛生！」。



網上流傳照片，將軍澳唐賢里一帶行人路被霸佔，密密麻麻放置不少帳篷。（fb群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

有網民2月16日於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文發相，指出將軍澳唐賢里一帶行人路被外傭放置帳篷霸佔，「身處其中感覺何其壯觀」，不滿立法會議員及政府未有積極處理。

外傭將軍澳街頭搭帳篷 居民斥長擺佔路

樓主表示，他每天都會途經唐賢里上班，觀察到外傭從上周五（2月13日）開始佔據，「啲營係無人用㗎，開咗佢只為打後3日至6天霸位咋」，不滿指「平日數10檔無噪音冇熟食當然大家都接受啦！但踩入假期前後連擺10日大家又點睇呢？早上9點後卡拉ok開始，明火熟食不在話下」。樓主預計外傭「不會朝行晚拆」，此情況會持續至下周日（2月22日）。

發文居民指出，該些帳篷是屬於外傭，不滿從上周五（2月13日）開始佔據，製造噪音及明火煮食。（fb群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

發文居民指出，該些帳篷是屬於外傭，不滿從上周五（2月13日）開始佔據，製造噪音及明火煮食。（fb群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

+ 2

網民：多啲同理心 VS 長擺唔多妥

不少網民籲體諒，「咁多年都係咁，見慣晒，冇吵住其他人就得」、「我覺得只要唔阻人，就算吧；姐姐放假有地方hea，又可以幫手睇住安靜暗處，治安都好些」、「有地方去邊個想瞓街hea」、「人哋生活所迫孤身離鄉別井，多啲同理心，承傳慈愛平等」、「唔好咁絕啦，除非佢哋走嘅時候冇清乾淨你可以去投訴」、「其實比起以前就咁攤喺度，依家有個帳幕反而整理好多」。

也有網民表示不接受長期擺放，「只係假期搵個唔阻人嘅地方自製空間休息1日我覺得ok，但係發覺呢個位係長擺，即使閒日都唔拆，就唔多妥！」、「今日霸一道，聽日霸埋其他公聚地方，一係畫個地方畀佢哋，唔可以畀佢哋周圍咁霸地方，佢哋煮嗰啲家鄉嘢陣味大到呢，唔係個個接受到」、「此終不是露營地方，有關部門應從速處理」。

（facebook群組「西貢將軍澳討論區」）