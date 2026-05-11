有片│港鐵4大媽大聲聊天嘈爆全車！大叔1對4舌戰到荃灣　金句盡出

乘搭港鐵應避免自身行為騷擾到其他乘客。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵荃灣綫列車車廂內，有男乘客因不滿4名大媽大聲談天騷擾全車乘客，於是「單挑舌戰」4名大媽「由荔枝角鬧到荃灣」，直呼「你（大媽）唔啱吖嘛！」。雙方到達總站下車後仍在爭吵。



影片引來網民熱議，大部份人都批評大媽大聲講話離譜，大讚男子「做得好」，「好X正」、「四眼哥可能學咗周星馳套九品芝麻官曾經去海皮苦練過先敢以1對4大喊十」、「嗌交王一對四」。不過亦有網民認為不宜小事化大，「架車咁多位，唔鍾意咪行遠啲」、「咁鬧法咪又係嘈，五十步笑百步……」。



港鐵荃灣綫列車車廂內，有男乘客因不滿4名大媽大聲談天騷擾全車乘客，「單挑舌戰」4名大媽「由荔枝角鬧到荃灣」。（Threads@sure_0114）

「一上地鐵（港鐵）就見到有人開片」。有乘客於5月9日在Threads發布影片，指乘搭港鐵荃灣綫列車時，有男乘客不滿4名老婦大聲說話，於是責罵4名老婦，「愈嘈愈勁」。

港鐵男舌戰4大媽：你唔啱吖嘛！

第1段影片見到，穿黑色背心的男子，打開「私家凳」坐在走廊中間，與4名坐在座位上的老婦理論，男子表示「咁多人做證啊，我叫你落月台講之嘛，笑咩啫？荃灣就出啦，4個人（老婦）搵職員」。4名阿婆「聯口」連珠炮發責罵男子，男子則強調「你唔啱吖嘛！」。

男子與4名坐在座位上的老婦理論。（Threads@sure_0114）

男子與4名坐在座位上的老婦理論。（Threads@sure_0114）

第2段影片見到，雙方分開兩邊座位對坐，隔着走廊繼續爭吵。雖然拍攝者與雙方有一定距離，但仍清晰聽到罵戰，可見聲量相當大。

目擊者曝事件結局

樓主補充，4名老婦從深水埗站開始「大聲講嘢講笑，成卡都聽到」，該男子看不過眼，遂與4名老婦罵戰，「荔枝角鬧到荃灣」，到達總站下車後還在爭吵，「落車都未鬧完」。

目擊者透露，雙方到達總站下車後還在爭吵。（Threads@sure_0114）

網民讚男乘客做得好：嗌交王1對4

不少網民看後批評4名老婦大聲說話騷擾乘客離譜，讚揚男子「做得好」、「呢個好笑」、「（4名老婦）極度冇文化」、「呢啲真係好煩，雞啄唔斷，3個女人1個墟，4個加埋真係仲嘈過個街市，肯定帶住抗噪耳機都聽到佢哋把聲」、「四眼哥可能學咗周星馳套九品芝麻官曾經去海皮苦練過先敢以1對4大喊十」、「嗌交王1對4」、「1個男人大戰4個大媽唔簡單㗎，我當年俾2個大媽圍攻已經招架唔到」、「我都最怕坐地鐵遇到幾個啲咁嘅人嘈喧巴閉，講嘢講到好似喺自己屋企咁，真係好討厭」、「上次我坐地鐵，2個女人佢哋坐對面都要大大聲吹水，吹少陣（談天）唔得㗎咩，嘈到PK」。

然而亦有網民認為不應小事化大，「架車咁多位，唔鍾意咪行遠啲」、「咁鬧法咪又係嘈，五十步笑百步……」、「鬧人講嘢大聲，但自己就阻住條路，打和super」。

網民笑言，「四眼哥可能學咗周星馳套九品芝麻官，曾經去海皮苦練過先敢以1對4大喊十」。（《九品芝麻官》劇照）

乘港鐵滋擾乘客或會被罰款

乘搭港鐵時如果滋擾乘客，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。

另外，如果涉及「粗口」亦可能會被罰款。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

（Threads@sure_0114）