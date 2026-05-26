Nvidia黃仁勳罕見說重話　反擊AI導致失業論：這樣做是嚇唬大家

全球多家企業近期紛紛宣布裁員，不少人認為這與人工智慧（AI）的蓬勃發展有關，其中不乏一些公司行政總裁（CEO）。對此，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近期受訪時罕見說重話、稱將裁員歸咎於AI的說法「懶惰」且「毫無道理」。



AI導致裁員？黃仁勳：這樣說太懶惰了

黃仁勳25日接受《亞洲新聞台》採訪時罕見說重話。（YouTube@CNA）

黃仁勳25日接受《亞洲新聞台》（CNA）的記者Victoria Jen專訪，他表示自己對AI的未來充滿信心，且有事實佐證他對未來的想像。黃仁勳表示「很多CEO將AI與失業聯繫起來的說法，這簡直太懶惰了，AI才剛出現，怎麼可能現在就開始裁員了？」，並強調「AI僅僅在6個月前才開始發揮作用，而他們卻在2年前就因為AI裁員，這怎麼可能？這完全說不通」。

黃仁勳罕見開砲轟裁員潮：卸責給AI極不負責任▼▼▼

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黃仁勳指出「這只是他們裝腔作勢、顯得自己很聰明的1種方式，我對此非常反感，我認為這樣做是在嚇唬大家，這是相當不負責任的」，並稱：

如果你不接受時代的技術，你就會被時代拋在後頭。

不過黃仁勳沒有被問及任何具體公司，也沒有提及任何公司。

全球裁員頻傳 寄望AI提升產能

近期，與AI相關的裁員事件屢見不鮮。上周，渣打銀行執行長溫特斯（Bill Winters）聲稱該行正在用技術取代「低價值的人力資本」，並宣布計劃在未來4年內裁員超過7000人，這樣的言論遭到抨擊，迫使溫特斯隨後道歉。

渣打銀行執行長Bill Winters聲稱該行正在用技術取代「低價值的人力資本」。（Getty Images）

此外，本月初，《路透》報導稱社群媒體巨頭Meta計劃裁員至少20%，並以此抵消其在AI方面的巨額支出，並寄望該技術帶來的生產力提升。

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