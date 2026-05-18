黃仁勳｢手指異狀｣登熱搜　醫生：逾10根手腳指甲異常恐是心肺疾病

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近期隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中國，會後現身北京品嚐在地美食的影像在網絡流傳，影片中可見黃仁勳手拎著大包小吃，邊走邊與民眾互動，親民的舉動獲得不少中國網友好評。然而，網友眼尖發現其部分手指甲顏色偏灰暗，且疑似出現增厚、粗糙與變形情況，特別是食指、中指與大拇指較為明顯，因此掀起外界討論是否罹患灰甲，相關話題隨之登上熱搜。醫生表示，若超過10根手腳指甲灰暗，就要考慮心肺、甲狀腺相關疾病。



圖為2026年5月15日，Nvidia行政總裁黃仁勳在北京街頭光顧一間食肆時，在店外享用炸醬麵。（X/@ShanghaiEye 截圖）

輝達執行長黃仁勳現身北京品嚐在地美食：

根據《三立新聞網》報導，翻閱黃仁勳近年訪台期間所拍攝的照片，確實可見其大拇指指甲略顯灰厚，其餘手指顏色則較為暗沉。不過由於並非近距離特寫，無法確認究竟是光線影響、外傷所致，或真正罹患灰甲等問題。

台灣皮膚科專科醫生徐常捷指出，典型灰甲通常會出現指甲增厚、變形、甲面粗糙、甲床分離，甚至甲內有角質堆積等情況，且多屬長期慢性變化。他強調，灰甲不一定真的呈灰色，有時偏黃、偏黑、混濁都有可能。

網友眼尖發現其部分手指甲顏色偏灰暗，且疑似出現增厚、粗糙與變形情況。（微博截圖）

若只是單一或少數幾根指甲異常，徐常捷表示更常見的原因其實是外傷。長期打球、跑步、勞動工作等活動，可能造成指甲反覆撞擊、慢性出血，導致指甲底下變黑、增厚。此外，修車、反覆清潔、醫療工作頻繁洗手等職業特性，也可能讓指甲表層受損、質地變差。

徐常捷補充，手部灰指甲其實相對少見，通常患者本身還會合併香港腳或手部黴菌感染病史。他指出，「沒有香港手、香港腳的人，其實不太容易得到灰指甲」。若真的要確認是否為黴菌感染，仍需透過檢查才能證實。若10至20根指甲都出現變色、增厚等問題，徐常捷表示也可能與心肺功能、甲狀腺疾病或內分泌系統有關。不過他強調，從黃仁勳流出的網絡照片觀察，「照片資訊不足，也沒有公開病史，無法直接下定論」。

【延伸閱讀】從指甲看出「5個身體健身警訊」翹起、現白斑、有凹痕都要小心（點擊放大瀏覽）

+ 15

他同時認為，黃仁勳長期活躍於國際場合、行程密集，推測對自身健康與身體保養應有一定程度重視。徐常捷進一步說明，臨床上除了常見灰甲外，還有俗稱「綠指甲」的細菌感染問題，通常與細菌孳生有關；另也有人會出現偏黃、增厚的「黃指甲」情況，實際原因仍須進一步判斷。

他指出，如果只有單一、兩三根指甲變形、增厚，多半會優先懷疑外傷、慢性摩擦、濕疹發炎等局部因素；但若10根以上手腳指甲同時出現異常，就要進一步考慮是否與心肺功能、甲狀腺或其他內分泌系統等身體內部因素有關。

延伸閲讀：

黃仁勳最後一刻登機隨川普訪陸 翁履中：得罪美鷹派

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】