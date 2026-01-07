50隻綿羊闖進德國超市大搗亂影片瘋傳　顧客嚇到爬上收銀台傳送帶

德國巴伐利亞當地一間超市發生離奇事件，突然有50隻羊闖進超市中，把超市擠得水泄不通，還撞倒許多貨架和物品，嚇壞店內顧客與店員，驚奇畫面在網路上瘋傳。



德國巴伐利亞當地一間超市發生離奇事件，突然有50隻羊闖進超市中，把超市擠得水泄不通。（截取自YouTube@osthessen-newsde）

50隻綿羊擠爆超市 嚇壞顧客和店員：

50隻綿羊闖超市 店內大混亂

事件5日發生在巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）當地超市Penny supermarket，從網路流傳畫面中可看到，突然有50隻綿羊闖進超市中，在收銀台前與貨架間徘徊，造成現場一片混亂。

驚人畫面把店內顧客和店員都嚇了一跳，還有一名男子為了躲避綿羊，爬到結帳輸送帶上躲藏。

這群綿羊大約在店內待了20分鐘才離開，留下大量糞便與打破的瓶子。

牧羊人出面 超市暖心不究責

畫面爆紅後，牧羊人米希勒（Dieter Michler）向當地媒體表示，闖入超市的羊群是他所養的綿羊，懷疑這群羊不小心走散後，不知道是什麼原因吸引牠們前往超市。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】