美國三藩市碼頭2000磅肥海獅爆紅　龐然大物性情溫順遊客蜂擁而至

美國三藩市碼頭近日一隻胖海獅在網絡上爆紅，瞬間吸引來自全國各地的遊客前來，只為一睹牠的盧山真面目。



體型巨大「像一輛車」

這隻被暱稱為「肥肥」（Chonkers）的雄性北海獅（Steller sea lion）近來經常出現在三藩市 39 號碼頭（Pier 39），牠的體重約為 2,000 磅（約 907 公斤），是當地常見加州海獅體型的三倍，常被形容為「像一輛福士汽車」一樣巨大。

北海獅肥肥在一群加州海獅之中，體型顯得超級巨大。（IG@pier39）

北海獅「肥肥」（Chonkers）體重約為 2,000 磅，是當地常見加州海獅體型的三倍：

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39號碼頭港務長希拉錢德勒（Sheila Chandler）表示，北海獅體型如此龐大，是因為牠們潛入深海，而且生活在比三藩市灣還要寒冷的水域，所以牠們肯定需要那麼多脂肪來保暖。

牠體型大得多，簡直是加州海獅體型的兩倍，而加州海獅是你在外面能看到的最大的。牠性情非常溫順，從我們在這裡看到的來看，牠似乎不太愛叫。肥肥不需要和其他海獅爭鬥來證明誰才是老大，這似乎是一種不言而喻的事。

自從肥肥爆紅之後，每天都有遊客聚集在碼頭，希望能一睹牠的風采。

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