恐怖情人！潛入前女友寓所報復　洗頭水混脫毛膏致脫髮　判罰出爐

洗頭水混脫毛膏致對方脫髮，這樣的報復也太恐怖！紐西蘭納爾遜（Nelson）1名49歲男子因對前女友心生不滿，竟想出將脫毛膏倒入對方洗頭水的毒招，導致女方多次使用後頭皮紅腫敏感，甚至出現異常脫髮及髮線後移慘況，最終因一張隨手丟棄在垃圾桶旁的脫毛膏購物單據，才讓這宗毒害案真相大白。涉案男子在法庭承認控罪，需向女方作出精神賠償。



紐西蘭納爾遜（Nelson）1名49歲男子因對前女友心生不滿，竟想出將脫毛膏倒入對方洗頭水的毒招。（AI生成圖片）

掩人耳目購買脫毛膏 潛前度浴室「加料」

綜合外媒報道，49歲涉案男子 Stacey Leigh Waddell 與受害女子原為情侶關係，兩人於去年分手後，雖然分別住在不同單位，但仍位於同一處地段內，雙方住所距離極近。由於 Waddell 獲准進入女方居住的主屋洗衣服，這讓他有機會輕易潛入前女友的私人空間。

今年6月9日中午時分，Waddell 前往當地一家藥房，向店員詳細查詢關於脫毛膏的產品資訊，為了掩人耳目，他當時更向店員訛稱，購買脫毛膏是「給皮膚敏感的妻子使用的」，隨後，他購買了1支脫毛膏離開，而後 Waddell 趁前女友外出期間潛入其浴室，將脫毛膏直接倒入她的洗頭水瓶中。

女子起初只覺得頭皮狀態有異，變得十分敏感，同時察覺洗頭水的外觀與氣味發生變化，還經常掉髮。（AI生成圖片）

洗頭驚覺異狀 收據成破案關鍵

受害女子在不知情下繼續使用該瓶被「加料」的洗頭水，她起初只覺得頭皮狀態有異，變得十分敏感，同時察覺洗頭水的外觀與氣味發生變化，且無法像平常一樣揉出豐富泡沫，她一度以為是自己「想太多」而繼續使用，但再次嘗試並沖洗後意識到事態嚴重，於是將洗頭水帶給髮型師檢查，經與同品牌正常產品對比後，確認瓶內成分已被掉包。

隨後，女子偶然在家中垃圾桶附近的地上，發現了一張購買脫毛膏的單據，這也成為關鍵線索，她報警時更表示，懷疑護髮素同樣被混入脫毛膏，並指出自己早於今年4月已發現髮線開始後移及出現脫髮，懷疑這並非對方首次犯案。

女子報警時更表示，懷疑護髮素同樣被混入脫毛膏，並指出自己早於今年4月已發現髮線開始後移及出現脫髮，懷疑這並非對方首次犯案。（AI生成圖片）

男方認罪承認報復 遭法院判處精神賠償

案件本週於紐西蘭納爾遜地區法院（Nelson District Court）審理，Waddell 當庭承認一項「意圖造成他人不便而投毒（poisoning with intent to inconvenience）」的罪名，最高可判3年監禁。

他事後向警方承認，犯案動機源於對女方過去對待他的方式感到不滿，因而蓄意報復。法院最終裁定其罪名成立，判令 Waddell 需向受害女子支付1,000美元精神損害賠償，且未來9個月內接受法院監管安排，如期間沒有再次違法，不會被進一步判刑。

（綜合）

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差勁的分手當然不可以再做朋友！國外1名女生因前男友出軌而分手，沒想到對方竟仍繼續使用由她付款的Netflix帳戶，甚至厚臉皮到另設成員頁面繼續追看未看完的劇集。女生於是利用Netflix的兒童模式及「家長控制」功能等，進行一場「小小的報復」，並將方法分享到網上，引來網民分享各種報復前度的招式。



國外1名女生發現前男友出軌分手後竟仍繼續偷用她的Netflix帳戶，「用她的錢」繼續追看未完的劇集。（示意圖，非當事人／ GettyImages）

該名外國女網民在論壇Reddit上發帖，透露她與前男友分手是因為對方出軌，但她發現對方在分手後，竟還厚顏無恥地繼續使用她的Netflix帳戶，甚至創建新的使用者頁面（Profile Page），以便「用她的錢」繼續追看未完的劇集。

兒童模式+家長控制「報復渣男」

不過，她沒有馬上與前男友對質或取消對方使用權，而是默默將使用者頁面改名為「Cheater（出軌的人）」，再設成兒童模式，令對方登入後只會顯示如《Peppa Pig》（粉紅豬一家親）之類沒有暴力的節目，她還將「家長控制」（Parental controls）功能調至最大化，連帳戶頭像都被換成表情哀傷的卡通猴子。

當前男友發現異常後，竟馬上惱怒地傳訊質問她「認真？」，而她亦以單字簡潔回應「是」，然後即時更改Netflix帳戶密碼，並封鎖對方聯絡方式，完成「復仇」最後一步！事後她還在帖文隔空對前男友說，「好好享受你的卡通吧，廢柴（Loser）」。

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