和阿嫂結怨遭「報復」！新娘婚禮遭淋潑黑漆　毀婚紗兼留一世陰影

結婚原是一生人最重要時刻，被這樣毀掉實在可惜！英國有新娘疑和嫂子在對方婚禮上結怨，至她大婚日時被對方存心「報復」，擅闖婚禮會場淋潑黑色油漆，不但損毀雪白婚紗，她全身亦被油漆覆蓋。雖然事後親友協助清理並更換後備禮服，婚禮仍能順利舉行，但對她造成陰影，嚴重影響她日常生活及工作，甚至不想和人社交。



當地法院審理案件，嫂子辯護律師以當事人患憂鬱症求情，但法官形容她蓄意破壞他人重要人生時刻行為「卑鄙、惡毒」，裁定2項刑事毀損罪成立，判處入獄10個月、緩刑12個月，並須完成160小時社區服務，同時支付約5,000英鎊（約5.3萬港元）賠償金。新娘則認為對方處罰「太輕」，表示「永遠不會接受嫂子的道歉」。



英國有新娘子在大婚日，遭結怨阿嫂擅闖婚禮會場淋黑漆「報復」。（網上圖片）

新娘婚禮上遭人從後淋潑黑漆

綜合外媒報道，事發於2024年5月24日，英國肯特郡（Kent）美德茲頓（Maidstone）一名育有2名孩子、35歲的新娘蒙克（Gemma Monk）決定和相戀多年的青梅竹馬共諧連理。她當時挽着父親手臂踏上莊園的紅毯，和伴娘團準備步入禮堂之際，忽然聽到後方有人呼喊她名字，轉過頭便遭人淋潑黑色油漆，白色婚紗連同臉部、露出的皮膚瞬間被油漆覆蓋，婚禮被迫中止。

49歲嫂子伊斯特伍德擅闖姑仔婚禮，向對方淋潑黑漆。（網上圖片）

揭「幕後黑手」是阿嫂 幸婚禮仍順利舉行

當時蒙克緊緊抓住施襲者頭髮，發現「幕後黑手」竟然是她49歲嫂子伊斯特伍德（Antonia Eastwood），之後對方迅速離去。蒙克在親友協助下清理身上油漆，同時更換後備禮服，婚禮延誤約2小時，幸好最終仍順利完婚。她事後表示，「我們等這一天等了太久了，沒有什麼能阻止我」，即使要她穿着內衣，臉上塗滿黑油走上紅毯，她亦在所不惜。

新娘蒙克在親友協助下清理油漆並更換後備禮服，婚禮延誤2小時，最終仍順利完婚。（網上圖片）

和阿嫂結怨原因曝光！

蒙克透露，她和嫂子積怨可追溯至1年前，對方聲稱蒙克試圖在其2023年9月的婚禮上「絆倒她」，所以一直懷恨在心。雙方關係長期不和，加上是次未獲邀出席婚禮，不忿下遂策劃「報復」行動。蒙克至今憶述事件仍深感委屈，表示「這讓我生命中最特別的一天變成了我永遠不會忘記最糟糕的回憶」、「被哥哥妻子潑油漆這事改變了我的人生觀，讓我開始質疑自己是否做錯了什麼事」。

新娘蒙克和嫂子積怨可追溯至1年前，對方聲稱蒙克試圖在其婚禮上「絆倒她」，故一直懷恨在心。（網上圖片）

新娘留陰影取消蜜月計劃 嚴重影響生活及工作

事件亦令她留下陰影，不但取消前往度蜜月計劃，亦嚴重影響她日常生活及工作，「如果不是為了我的孩子和家人，我甚至不會起床照顧自己」。加上事發時她正罹患癌症，體重驟減，雖然後來已痊癒，但她質疑嫂子明知她病情，卻仍然「決定毀掉我生命中最重要的一天」。

事件亦令新娘留下陰影，不但取消前往度蜜月計劃，亦嚴重影響她日常生活及工作。（網上圖片）

辯護律師以憂鬱症求情

而在事發後3個月，無論警方如何盤問或提出任何問題，伊斯特伍德都表示「無可奉告」，但直至法院開審時，其辯護律師竟然指當事人欲向蒙克道歉，並在庭上交代她患有憂鬱症，稱事件亦對其心理健康造成沉重打擊，同時害怕入獄，所以決定主動認罪。

官斥蓄意破壞他人重要人生時刻行為「惡毒」 判刑出爐！

惟法官形容伊斯特伍德行為「卑鄙、惡毒」，蓄意破壞他人重要人生時刻性質嚴重，裁定她2項刑事毀損罪成立，判處入獄10個月、緩刑12個月，並須完成160小時社區服務，同時支付約5,000英鎊（約5.3萬港元）賠償金，分別賠償予蒙克，以及當天婚禮場地的莊園，又頒布長期禁制令，禁止她接近及騷擾事主。

新娘計劃再辦婚禮或宣誓儀式

裁判結果曝光後，蒙克認為對方處罰「太輕」，表示「永遠不會接受嫂子的道歉」。 雖然她和丈夫當天的婚禮尚且順利舉行，但指事件徹底改變她對當天的記憶，將計劃在未來同一天重新舉行婚禮或宣誓儀式。

（綜合）