21歲女疑被劈腿燒屋報復　法院驚揭男友是同學父親　不倫戀已6年

案發時，公寓內有人居住，所幸沒有人員傷亡，但事件被明確認定為針對「現住建造物」的縱火行為，在日本刑法中屬於性質極為嚴重的罪名。

去年5月，日本大分縣玖珠町一棟鋼結構的兩層公寓起火，火源位於一層倉庫。警方調查後確認，有人用打火機點燃了放在倉庫裏的被爐用被褥，火勢迅速擴大，最終整棟公寓被完全燒燬。（YouTube@OBS News）

案件隨後進入司法程序。2月3日，這起縱火案在大分地方法院舉行首次公判。被告是居住在玖珠町的21歲女子柿元冴恵。庭審中，她對檢方起訴內容表示認可，承認了縱火事實本身。

根據起訴書，柿元被告於2025年5月，在玖珠町一棟鋼結構兩層公寓內，用打火機點燃一層倉庫中的被爐用被褥，導致火災發生，並造成整棟公寓全燒，因此被以放火罪起訴。

真正讓這起案件在庭審現場顯得格外沉重的，是檢方隨後披露的關係背景。檢方指出，被告與縱火對象並非普通交往關係。兩人相識於她的中學時期，對方是她同學的父親。之後，這段本應存在明確界限的關係逐漸越界，發展為不倫關係，並持續了大約六年，按照女方現年21歲，六年前的話，也就15歲跟同學父親交往。

按照檢方的說法，案發前，被告懷疑對方另有交往對象，雙方因此發生爭吵。在情緒高度不穩定的狀態下，被告產生了強烈的被拋棄感，最終將怒火轉向對方居住的公寓，實施了縱火行為。

辯護方在法庭上並未否認事實經過，而是從被告的心理狀態出發進行說明。辯護方表示，被告曾被診斷為自閉症譜系障礙，長期處於精神壓力之下，案發當時是在被逼至極限的情況下突發行動，希望法院在量刑時充分考慮這一背景。

從司法角度來看，日本法院通常會將情感糾紛與刑事責任嚴格區分。關係是否複雜、是否越界，並不能構成縱火的正當理由；而精神或發育障礙，更多隻會影響量刑輕重，而不會否定犯罪本身的成立。法庭關注的核心，仍然是這起行為對公共安全造成的現實危險。

對旁觀者而言，這起案件最令人不安的地方，或許並不只是縱火這一結果，而是那段關係的起點。與同學父親建立並長期維持不倫關係，本身就意味着身份與權力的錯位。當這種關係在破裂時失去控制，情緒的崩塌便不再侷限於私人領域，而是直接演變為刑事風險。

據悉，本案的判決將於12日宣判。無論最終結果如何，這起案件已經清楚地展示了一條界線：當長期越界、失衡的關係在現實中持續存在，一旦崩解，其後果往往遠遠超出情感糾紛本身。

日本網友紛紛吐槽：

1. 有一部叫《女兒的朋友》的漫畫啊。就是那種事啦，這個。是個充滿夢想的故事呢。

2. 女兒的立場是什麼？

3. 該21歲女子稱，自己約6年前起便與同班同學的父親保持婚外情關係，因懷疑對方另有交往對象而發生爭執，最終釀成兇案。——她今年21歲，那6年前就是15歲。我認為，這名已婚男子明明有妻有子，卻和當時還是初三或高一、年僅15歲的女生長期保持婚外情，他才是罪魁禍首。而她的同班同學（也就是男子的孩子）得知真相後，發現父親和自己同齡的同班同學一直保持着這種不正當關係，想必也受到了巨大的打擊。

4. 何必還惦記那種大叔，早點放下去尋找新的戀情不是更好嗎？

