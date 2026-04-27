觀塘餐廳經理水吧徒手取檸檬冰塊　食客拍片公審　網民：無驚覺性

食肆公開水吧對衛生要求更高。有網民在網上發片，指拍到在觀塘1間餐廳的經理在開放式水吧沖飲品時，無戴手套並徒手拿檸檬及冰塊，之後又收錢及收拾桌面，「咁張揚咁樣做，真係O咗嘴」，批評餐廳的衛生及服務態度也強差人意，決定在網上公審。不少網民鬧，「其實明知個水吧咁open就做好少少啦，重話做經理，一啲警覺性都冇」。



樓主見經理收錢及收碟後，徒手取檸檬冰塊沖凍飲，覺得不衛生公審。（Threads@simchumyumbum）

樓主拍下經理徒手取檸檬冰塊沖凍飲的過程。（Threads@simchumyumbum）

樓主拍下經理徒手取檸檬冰塊沖凍飲的過程。（Threads@simchumyumbum）

有網民在Threads上發有影片，從影片可見，經理在水吧沖凍檸茶時，用手直接從材料盤取出檸檬放入杯中。樓主又指「檸檬盒入面有一個鉗，但係佢完全懶得用」，接着經理又徒手取冰，其後「又收碟又收錢，又走返去徒手攞啲檸檬放入杯，繼續沖嘢飲」，「呢個水bar位咁open，佢都咁張揚咁樣做，真係O咗嘴」，衛生惡劣程度令人咋舌。

經理徒手取檸檬冰塊沖凍飲

此外，樓主也不滿其他侍應的服務態度，「未食完又想收，一食完兩秒又即刻收。張紙巾未用完，直接攞張紙巾抹張枱又收走埋」。

樓主拍下經理徒手取檸檬冰塊沖凍飲的過程。（Threads@simchumyumbum）

不少網民認為經理毫無驚覺性，在如此張揚的水吧也不保持衛生。（Threads@simchumyumbum）

有網民留言「咁啲杯都應該好污穢」。（Threads@simchumyumbum）

網民：無驚覺性

帖文引來不少網民熱議，有人認為「我係屋企都係徒手整野食，但每做完一個步驟都會洗手」、「咁啲杯都應該好污穢」、「你當場同佢講吖嘛，係度講有X用咩」、「其實明知個水吧咁open就做好少少啦，重話做經理，一啲警覺性都冇」。有人則認為「咗啲高級餐廳同日本，其實出去食嘢真係有一半以上係咁樣… 要乾淨不如喺屋企自己煮算」。