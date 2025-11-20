薄扶林燒味店生意差險結業！港大內地生1招救翻生　老闆長文道謝

買燒味飯都吃出暖心香港故事。近日有香港大學內地生在小紅書發帖，大讚學校附近的燒味店「便宜」、「賊好吃」，吸引不少學生「朝聖」，店外不時排起人龍。該間位於薄扶林的燒味店後來開通小紅書發「感謝信」，老闆透露今年生意差得幾乎結業，幸得有港大同學仔在小紅書上的推介救活了店舖，不少同學成了「回頭客」及其朋友，「承蒙大家的厚愛」，他決定減價感謝大家的支持。網民紛紛留言鼓勵老闆，認為他的平價燒味飯對留學生是「神一般的存在」，更求老闆不要再降價了。



港大附近燒味店小紅書爆紅

近日港大附近1間燒味店在小紅書上爆紅，事緣10月初有網民發帖，稱「發現港大附近最好吃的燒鴨飯」，強調「便宜」、「賊好吃」、「老闆沒給我錢宣傳」。 她指老闆後來註冊了小紅書，看到其帖文後主動請她吃燒味飯，「帖子下面的留言和建議老闆都有仔細看呢~老闆對學生很友好」。

不少港大內地生前去光顧，發現排上人龍。（小紅書圖片）

不少學生發文，大讚該燒味店價廉物美。（小紅書圖片）

內地生大讚「神一般的存在」

許多小紅書網民前往「朝聖」，不少是港大內地生，分享客人在店外排隊的畫面，大讚「老闆和食客的雙向奔赴，活該你火」、「我將無條件支持老闆」、「老闆真的特別熱情，老闆名言：做人要懂得感恩~」、「在hk這個物價高高的城市裡這家店簡直是神一般的存在，媽媽再也不用擔心我留學餓肚子了」。

老闆開小紅書發感謝信

燒味家族老闆「許多多」也在小紅書分享給同學仔的「感謝信」，他透露其生意不大，只經營1家小店，「希望用我的手藝讓大家吃上便宜好吃的燒味」，但最近一年或許因競爭激烈，生意愈來愈差，「人到中年的我似乎快要扛不起這家小小的舖子了」。

燒味店老闆開了小紅書向客人發「感謝信」，透露今年生意差得幾乎要結業，感激港大同學發帖介紹。（小紅書圖片）

今年生意差幾乎結業：謝謝香港大學的同學們

直到1個多月前有位港大同學在小紅書推介其店，「我的後半段人生隨之改變了。店門口陸陸續續地走進來了越來越多的客人」。他發現客人們多是在小紅書看到介紹後抱着好奇心來試吃，一吃就變了回頭客，甚至更多人在小紅書上發帖推介，「現在每到飯點，我的生意絡繹不絕」、「承蒙大家的厚愛，我唯有感恩。 謝謝香港大學的同學們，尤其是來自內地的留學生們。 你們是這樣溫暖，一次又一次走進我的店門支持我」，老闆稱許多同學仔還和他當了朋友。

老闆續指，本來今年生意差到差點倒閉，學生們帶給他新希望，他的店太小，有時太忙照顧不到，希望同學們體諒，為答謝支持決定將雙拼飯降價2元、三拼降價3元、四拼降價5元，又稱已開通並接受微信支付。

減價道謝惹「反彈」 網民：老闆不要再降價了

許多網民在帖文留言鼓勵老闆，「老闆不要再降價了，我怕你賺不夠錢交租要考慮長期收支平衡」、「十年鐵粉不請自來一個星期之內吃了四次」、「第一次聊到跟老闆是老鄉，老闆還很熱情地送了一杯奶茶，祝願許老闆生意興隆，這個價格在香港還能吃的飽確實沒得說，港大人的校外食堂了」、「真的好吃，老闆人也很好」。

（小紅書）