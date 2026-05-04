港鐵rapper Hinson卸任車站助理　發千字文回顧9年工作獲網民打氣

於港鐵迪士尼站以自創rap管制人流爆紅的rapper職員Hinson，於社交平台投下震撼彈，宣布不再擔任港鐵車站助理，結束9年的港鐵「臨時員工身份」，不過他未有交代是轉正、升職還是離開港鐵，保持了一抹神秘感。Hinson寫下了一篇千字文，回顧過去9年間工作種種，與網民分享遇到的困難與趣事。



網民紛紛留言支持及感謝Hinson，「多謝帶畀香港人嘅另類歡樂，祝你未來會愈嚟愈好！」、「多謝你！令香港市民乘搭鐵路帶來歡樂與秩序！」、「欣賞你的敬業樂業精神」、「支持你繼續追夢，做自己喜歡的工作」、「9年不是短時間，欣賞你的堅持和投入。希望你新的工作會帶給你更多的滿足！」、「希望你係轉正升職，感謝你帶畀乘客歡樂」。



於港鐵迪士尼站以自創rap管制人流爆紅的rapper職員Hinson，宣布不再擔任港鐵車站助理，結束9年的港鐵「臨時員工身份」。（Instagram@hinson_gu9951）

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「人與數字，有許多故事 — 我用近9年時間，在香港鐵路的12條鐵路線、55個車站中，寫下為數3282天，屬於我的『車站職人』故事」。Hinson於Instagram及Threads均有發文宣布不再擔任港鐵車站助理的消息，並將9年職涯娓娓道出，與網民分享。

港鐵rapper Hinson卸任車站助理

Hinson憶述，他是於2017年5月入職港鐵，成為外判車站助理，第一個工作的車站是東鐵線羅湖站，早上7時上班，中午下班，與同事會穿起1件黃背心，提醒乘客上車時，小心月台加固工程造成的空隙及高低不平，不過當時他住在東九龍，「意味住每日天未光，就要落樓坐通宵小巴到旺角東，再轉搭開往香港最北端的列車」。

Hinson寫下了一篇千字文，回顧過去9年工作種種。（Threads@hinson_gu9951）

Hinson在過去近9年時間，曾在香港鐵路的12條鐵路線、55個車站中服務過乘客。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson入職港鐵：自小受日本鐵路文化熏陶

Hinson指出，當時剛考完DSE，暑期工和兼職都不愁選擇，辛苦下都要做車站助理，是因「自小受日本鐵路文化熏陶，覺得站務員很有型，對成為站務員有1份憧憬」，而他同年11月通過面試正式加入港鐵，獲編配到新的常駐車站「油麻地」。

車站助理的工作看似簡單沉悶又重複，許多人的印象就是「站在月台舉下牌、嗌兩句輕鬆收工」，但Hinson認為「分別就在於你想做『到』份工還是做『好』份工，為平淡的對話注入溫度」。

Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson分享過往工作照片。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson創作rap原因：重複公式廣播對旅客不起作用

Hinson表示，「只要用心聽細心做，為乘客諗多一步，你就會發現看似重複的一切中，其實隱藏着很多小不同，某些車站的乘客總是查詢某個地方，某些車站的運作安排會因環境而有差別，又有某些問題只會在某些車站出現」。

Hinson說，迪士尼站只是他其中1個加班車站，當時觀察到很多乘客「在閘機用力掃落力掃繼續掃迪士尼門票」，重複公式的廣播對過萬名旅客不起作用，於是他就發明了令全港市民與旅客注意到的rap短句，誓言「我要諗辦法令到呢班人聽我講嘢！」。

Hinson分享他創作的人潮管制rap。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson說，「我不敢說我未來不會遇到更好的工作，但車站助理肯定是我做過最畢生難忘的工作」。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson說，「我不敢說我未來不會遇到更好的工作，但車站助理肯定是我做過最畢生難忘的工作」。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson說，「我用近9年時間，在香港鐵路的12條鐵路線、55個車站中，寫下為數3282天，屬於我的『車站職人』故事」。（Instagram@hinson_gu9951）

Hinson：車站助理是我做過最畢生難忘的工作

Hinson表示，爆紅時「第一感覺並不是開心，而是『大鑊』、『揚咗』」，擔心車站同事會遇到麻煩， 公司會否認為做法不合乎標準，他感謝迪士尼站同事，以及公司以正面態度處理，容許他進行適度創作服務乘客。

關於日後職涯，Hinson說，「我不敢說我未來不會遇到更好的工作，但車站助理肯定是我做過最畢生難忘的工作」，他期盼大家今後去到迪士尼站時，就算他不在該處提醒，都要記得「未到樂園㗎，出咗閘先吖！」。

（Instagram/Threads@hinson_gu9951）