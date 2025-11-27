孩子過動注意力差？兇手竟是零食中這東西！醫生：避開4種添加物

食品添加物對健康的影響引發關注，基因醫師張家銘指出，人工色素、代糖、乳化劑、防腐劑等食品添加物，長期食用可能會影響腸道健康，甚至成為癌症的推手。



張家銘在Facebook表示，腸道中存在好菌、免疫細胞及神經網絡，每一口食物都會影響身體的微生態。若長期攝入食品添加物，可能導致腸道菌相失衡，引發各種健康問題。

根據張家銘的分析，人工色素不僅存在於糖果、汽水中，也普遍存在於早餐麥片、果凍、冰棒等兒童零食中。這類色素可能引起腸道發炎、破壞菌相平衡，甚至增加DNA損傷風險，並可能影響兒童的行為與注意力。

在代糖方面，許多人為了控制熱量會選擇使用糖精、阿斯巴甜、三氯蔗糖等人工甜味劑。然而，這些替代品不僅會影響腸道菌相、破壞腸道屏障，還可能導致血糖波動。張家銘指出，部分動物研究更發現代糖可能與腸道腫瘤的發生有關。

常見的乳化劑和增稠劑，如纖維素膠、Tween 80、麥芽糊精、卡拉膠等，雖然能改善食物口感，但科學研究發現這些成分會破壞腸道黏液層、減少有益菌數量。對於本身有腸胃敏感、潰瘍性大腸炎、克隆氏症的患者來說更應該避免。

防腐劑如苯甲酸鈉、亞硝酸鈉、銀奈米顆粒等，雖然可以延長食品保存期限，但也會抑制腸道益生菌的生長，甚至降低腸道免疫功能。

張家銘建議，大家不必完全拒絕加工食品，但應學會選擇與辨識。他建議可以從學習閱讀食品標示開始，避免食用顏色過於鮮豔、味道過重、保存期限過長的食品，以原型食物、自煮為主，才能給腸道最好的照顧。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】