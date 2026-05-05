兒童成長｜孩子2至5歲球感反應學習力！丟接球不準恐是感統落後

在公園看著其他孩子靈活傳接球，自家的寶貝卻連滾到腳邊的球都抓不住，或是丟球時身體僵硬、總是投不準？這類看似單純的體能遊戲，其實隱藏著孩子大腦與身體同步成長的密碼。



許多家長常擔心孩子動作笨拙是缺乏運動細胞，台灣衛生福利部臺北醫院早期療育中心林允中主任指出，球類活動不只是消耗體能，更是促進感覺統合的重要媒介，透過選擇合適的道具與玩法，能讓孩子在樂趣中建立關鍵的身體技巧。

1張表看懂孩子發展關鍵（臺北醫院早期療育發展中心）

球類活動不只是遊戲 更是手眼協調與未來學習力的基礎

林允中主任觀察發現，孩子在抓球、丟球、接球與踢球的過程中，必須同時調動視覺判斷、肌力控制與身體平衡。這類訓練能進一步強化空間概念，包含對方向與遠近的掌握，而這些能力與未來的書寫能力、課堂專注力密切相關。當孩子成功命中目標或接住球時，不僅是動作層面的達成，對於提升專注力與建立自信心也有正面助益。

動作發展量表有依據 不同年齡丟接球能力皆不同

針對不同年齡層的差異，復健科物理治療師林玴弘根據皮巴迪動作發展量表（PDMS-2）說明，約2歲的孩子，應能掌握基本的高手丟球與踢球，適合距離約1至1.5公尺。到了3歲半，多數孩子能將球拋至3公尺遠，並能穩定接住1.5公尺外傳來、直徑約25公分的大球。林玴弘物理治療師補充，4歲後的孩子投球會出現成熟模式，如使用慣用手對側腳向前跨步以增加穩定度，5歲則應能靈活協調四肢，駕馭各類球感。

出現這些徵兆需警覺動作發展落後 應儘快尋求早療門診評估

雖然每個孩子成長的步調不同，林允中主任提醒家長應留意特定的遲緩警訊。例如：

2歲仍無法穩定丟踢球

3歲半接不住近距離大球

4歲投球時缺乏重心轉移與跨步動作

或5歲後仍經常跌倒、協調極度困難



這類情況可能代表動作發展尚未成熟，建議可至復健科早期療育門診進行專業評估，透過早期介入觀察孩子在相關機制上的反應，以利及時提供適切協助。

從沙包與紙球開始練習 透過居家遊戲提升控球力

在實際陪伴練習時，林玴弘物理治療師建議，初期避開過硬或充氣過飽的球，改用沙包、小枕頭或報紙揉成的紙球，能降低手指挫傷風險且較易操控。家長可由近到遠調整距離，或變換目標物大小來調整難度。林允中主任最後提醒，與其執著於各類才藝課，不如從公園丟球開始，讓孩子在遊戲中自然帶動大腦與身體的同步升級，並在出現發展疑慮時，及時諮詢專業醫師意見。

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