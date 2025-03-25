「我做錯了嗎？」教懂孩子交友「5道理」別讓他們自幼習慣被情勒

很多孩子，交朋友時都會遇到困惑。他們分不清友誼和利用，也不知道真正的朋友應該是甚麼樣子。



有沒有聽過孩子說過這些話：「媽媽，他說不跟我玩了，是不是我做錯了？」、「爸爸，他總是讓我幫他寫作業，不幫就不理我。」

其實從小，孩子就該知道，好朋友，不是一起玩得最久的人，而是讓你成為更好自己的人。

這5個交友要點，最好早點讓孩子明白：（按圖了解）



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以下這些關於社交的道理，一定要讓孩子知道：

1. 好朋友，是互相舒服，而不是單方面討好

有些孩子害怕失去朋友，總是迎合對方、委屈自己：明明不想玩那個遊戲，卻被逼着陪玩？明明不喜歡被取笑，卻因為開玩笑嘛忍住了？這不是友誼，而是社交綁架。

請告訴孩子：

1. 真正的朋友，會尊重你的界線

2. 不舒服時，可以勇敢說不

3. 懂你拒絕時，也不會因此離開你



友誼絕不是委屈求全，而是舒服自在。

2. 好朋友，會和你雙向奔赴

朋友，不是你追我跑，而是互相靠近。

孩子要知道，真正的友誼是雙向的：

你借他橡皮，他也會在你沒筆時遞給你；你幫她答題，她也會在你不懂時講給你聽；你難過時他會安慰，而不是只在需要你時才出現。

如果總是你在付出，對方從不回應，那不是友情，而是單向消耗。

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3. 好朋友，會在背後保護你，而不是背後議論你

有的朋友，表面一起玩，背後卻說你壞話。

「她太笨了，考那麼差。」、「別跟他玩了，太土了。」

告訴孩子：

1. 真正的朋友，會在你不在時維護你，而不是中傷你。

2. 如果聽見別人議論你，他會站出來幫你，而不是跟着起哄。



一個願意在背後保護你的人，才值得你在台前與他並肩。

4. 好朋友，是一起變好，而不是一起變壞

有的朋友會拉你一起做錯事：「抄我的作業吧，沒關係的。」、「逃課一起去打遊戲吧，好玩！」、「 敢不敢跟我一起欺負那個同學？」

請告訴孩子：

1. 真正的朋友，會拉你走向更高的地方，而不是一起下墜。

2. 他們會和你一起努力學習、互相進步，而不是一起放縱懶散。

3. 當你犯錯時，他們會提醒你，而不是縱容你。



別為了合群，丟了底線。最好的友誼，是一起成長，而不是一起墮落。

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5. 好朋友，會讓你做自己，而不是改變你

有些孩子為了合群，會強迫自己迎合別人的喜好。

明明不喜歡某部動畫，卻硬着頭皮看，只為有話題；明明不愛打球，卻被說你不打球就不酷，就硬着頭皮打。

告訴孩子：

1. 真正的朋友，會喜歡你原本的樣子。

2. 在他們面前，你可以不用偽裝，想笑就笑，想哭就哭。

3. 不必變成別人喜歡的樣子，而是有人喜歡你原本的樣子。



最後，教孩子這句交友金句

真正的朋友，是你想分享快樂時，第一個想到他；遇到難過時，不怕被笑話，也願意找他訴說的人。

寫給家長的話：

孩子的第一任朋友，是父母。他們從你這裏，學會如何與人相處。

你是否尊重他們的感受，並且傾聽他們的聲音？你是否在他們犯錯時，教導他們真誠與改正？你是否在他們受傷時，教他們分辨善意與惡意？

你是甚​​麼樣的朋友，他們就會變成甚麼樣的朋友。孩子一生會遇到很多人，但如果他們從小就明白，甚麼才是真正的好朋友，就能在人生的道路上，少一些利用和傷害，多一些真心和溫暖。

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