聽故事能提早學數學？掌握0-5歲大腦窗口　這活動比上課更重要

編按：學習要從出生便開始？以下節錄自《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》一書。文中主要說明「互動」是啟動幼兒大腦潛能的關鍵，因此，學習早在上幼兒園之前就已展開，父母與照顧者的高質量陪伴，正是孩子奠定成功基礎的核心力量。



學習從小就開始，而且是透過互動來學習，不僅學習語言如此，幼兒數學能力也是從小藉由與人互動開始。

你知道嗎—就算是剛出生幾個鐘頭的嬰兒，對數字也大致有個概念，聽起來很不可思議吧？研究人員讓出生不到五天的寶寶聆聽相同的聲音組合，分別是四聲「嘟嘟嘟嘟」或「啦啦啦啦」，以及十二聲的「嘟」和「啦」，接著讓寶寶觀看含有四個點點或十二個點點的圖像，結果發現：如果圖像上的點點數跟聽到的「嘟嘟嘟」或「啦啦啦」一樣多，寶寶專心的時間就會拉長（十六位寶寶中有十五位如此），令研究人員極為詫異。

實驗結果顯示：新生兒可以透過聽覺和視覺來感知數量，而且能將視覺和聽覺接收到的資訊串連在一起，跌破許多人的眼鏡。

除了與生俱來的數學直覺，學齡前幼兒的算術能力更是驚人。如果問五歲的小朋友：「莎拉有二十一顆糖果，後來又得到三十顆。約翰有三十四顆糖果。莎拉和約翰，誰的糖果比較多？」五歲小朋友雖然還沒學過這些數學概念，但大多都能正確回答。這或許是因為題目問的是糖果嗎？抱歉我扯遠了。

社交互動不僅能加快語言學習，似乎也能促進幼兒數學能力發展。小一生家長如果使用「睡前數學」這個應用程式，就算每週只使用一天、讓孩子睡前聆聽包含數學概念的故事，小朋友的數學能力（相較於單純聽故事的小一生）就會顯著提升。這種親子互動的效果極佳，小朋友在為期九個月的學年中，數學能力平均可以領先同儕三個月，影響可長達四年以上。

此外，小朋友與同儕互動，似乎能學到更多數學知識。紐約市的「High 5s 計畫」，讓六百多位來自二十四所低收入學校的五歲兒童參加數學俱樂部，每週參加三次、每次三十分鐘，比起傳統的教學方式，好玩、有趣、互動性強又符合程度的團體活動，能顯著提升小朋友的數學能力。

學習閱讀不同於學習語言或幼兒數學能力，學習閱讀有其時程和邏輯。為什麼會這樣？這是因為識字是近代才有的事，大腦的構造並非為了閱讀而設計，人類進化的速度還沒追上這項只有五千年的發明。嚴格說起來，學習閱讀沒有最佳年齡。

不過，考量到大腦迴路在視覺模式與語言模式之間建立連結的過程十分複雜，因此，通常建議爸媽和照顧者儘早開始親子共讀、多多念書給孩子聽，如果孩子在三歲前就能跟大人對話，學習閱讀就更容易。

說了這麼多，然後呢？科學證據明擺在眼前：出生後三到五年是我們一生中大腦發育最快的時期，每位寶寶雖然都擁有無窮潛能，但為寶寶打下成功基礎的時間卻十分有限，無論是學習語言還是學習數學，大腦都有敏感期，而且大致依照預設順序開啟：聽覺和視覺發展最早，接著是運動技能，然後是語言。

感官途徑（例如聽覺）、語言能力、高層次認知功能都在出生幾年之後到達巔峰，嬰幼兒的大腦可塑性最強，許多窗口期在上幼兒園之前就已經開啟，隨著年齡增長再逐漸關閉，但永遠不會關死，活到老仍然可以學到老。

大腦雖然有基因預設的發展藍圖，但要在窗口期建立突觸來驅動學習則大抵要依靠人際關係。換句話說，學習的時機很重要，學習的方法—尤其是學習的夥伴—也很重要。早在上幼兒園之前，學習就已經認認真真展開了。

《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》（圓神出版授權使用）

書名：人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵

出版社：先覺出版社

作者：侯可麗Isabelle C. Ha

現任史丹佛大學學習加速器（Stanford Accelerator for Learning）執行董事，致力於運用腦科學、資料科技與跨界合作，打造更有效、公平、具包容性的學習方案，堅信學習能為每一位孩子創造機會。



