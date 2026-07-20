周末打風│天文台預測熱帶氣旋西登　AI盤古預測直撲香港+颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／7月風暴】7月尾打風！天文台預料，1個低壓區可能會在本星期中期於菲律賓以東海域逐漸發展，但其隨後路徑和強度存在變數，有較大機會於本星期後期進入南海中北部，大致移向廣東西部沿岸一帶。



3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有颱風形成，並於本周末7月24日至26日進入南海，其中盤古預測該颱風會直撲香港，在香港極近距離登陸，ECMWF則預測該颱風會在香港西面登陸。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



盤古預測該颱風會直撲香港，在香港極近距離登陸。（AI天氣預測模式盤古）

AI盤古颱風路徑預測！料直撲香港周末登陸

根據AI天氣預測模式盤古預測，7月23日至7月24日會有熱帶氣旋掠過菲律賓北部進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動，逼近香港，並於7月25日至7月26日在香港極近距離登陸。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

盤古預測，7月23日至7月24日會有熱帶氣旋掠過菲律賓北部進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動，逼近香港，並於7月25日至7月26日在香港極近距離登陸。（AI天氣預測模式盤古）

盤古預測，7月23日至7月24日會有熱帶氣旋掠過菲律賓北部進入南海，隨後逐漸發展往西北方向移動，逼近香港，並於7月25日至7月26日在香港極近距離登陸。（AI天氣預測模式盤古）

AI風烏、伏羲預測颱風影響台灣、廈門

AI天氣預測模式風烏及伏羲亦預測，7月23日至7月25日會有熱帶氣旋進入南海，其中風烏預計該熱帶氣旋會轉往東北方向移動，影響台灣及廈門、福州一帶；伏羲預測該熱帶氣旋會在廈門西面登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏預計該熱帶氣旋會轉往東北方向移動，影響台灣及廈門、福州一帶。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預計該熱帶氣旋會轉往東北方向移動，影響台灣及廈門、福州一帶。（AI天氣預測模式風烏）

風烏預計該熱帶氣旋會轉往東北方向移動，影響台灣及廈門、福州一帶。（AI天氣預測模式風烏）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

伏羲預測該熱帶氣旋會在廈門西面登陸。（AI天氣預測模式伏羲）

伏羲預測該熱帶氣旋會在廈門西面登陸。（AI天氣預測模式伏羲）

ECMWF預測颱風香港西面登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月28日至7月29日在香港西面800公里範圍內登陸。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月28日至7月29日在香港西面800公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月28日至7月29日在香港西面800公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月28日至7月29日在香港西面800公里範圍內登陸。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，廣闊低壓槽會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐漸覆蓋廣東沿岸，本星期中後期該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。