美斯原名「梅建國」是中國人？內地網賀「國人驕傲」　揭悲傷身世

【世界盃2026／美斯】美加墨世界盃2026（2026 FIFA World Cup）決賽將於本港時間2026年7月20日凌晨3時上演，由39歲阿根廷「球王」美斯帶領的阿根廷，將硬撼西班牙爭取衛冕。



不過上屆卡塔爾世界盃2022時，中國內地網絡卻傳出「梅西（內地譯名，即美斯）原名梅建國，是中國人」，當時令不少內地網民大讚是「國人的驕傲」，至近日再被「翻炒」，同樣引起熱議。



翻查資料，美斯其實是在阿根廷羅薩里奧市（Rosario）出生，屬「中國人」的傳聞似乎不攻自破，看來是網民旨在「搞笑」。然而傳聞的背後，同時揭開了美斯的悲傷身位，11歲確診患有生長賀爾蒙缺乏症（GHD，又稱垂體性侏儒症），需要大量金錢治療，幾乎足球夢碎，幸獲巴塞隆拿賞識，終成就「球王」。



由39歲阿根廷「球王」美斯帶領的阿根廷，將硬撼西班牙爭取衛冕。（路透社）

由39歲阿根廷「球王」美斯帶領的阿根廷，將硬撼西班牙爭取衛冕。（路透社）

美斯於卡塔爾世界盃捧起大力神盃▼▼▼

「球王」美斯於卡塔爾世界盃2022帶領阿根廷隊擊敗法國，成功捧起大力神盃圓夢。（Getty Images）

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事緣2022年12月18日，美斯於卡塔爾世界盃決賽中，帶領阿根廷隊在12碼對決中擊敗法國隊，是美斯出戰5屆世界盃以來首次捧起大力神盃，成為真真正正的「球王」。

中國內地多個平台指「梅西原名梅建國」是「中國人」？

當時全球祝賀美斯、阿根廷舉國歡騰之際，中國內地多個平台如抖音、小紅書、微博等，都有網民指出「梅西（內地譯名）原名梅建國」，自幼跟隨父親移居阿根廷，祖籍則眾說紛紜，山西、山東、廣東都有人提及，但最重要是強調美斯是「中國人」，是「國人的驕傲」。

中國內地多個平台如抖音、小紅書、微博等指出「梅西（內地譯名）原名梅建國」，自幼跟隨父親移居阿根廷，是「中國人」。（網上圖片）

「梅西原名梅建國，是中國人」旋即引起內地網民熱議，更有網民表示認同，「聽說他（美斯）媽媽是這邊嫁過去的」、「人只能外出才有人看你的才華」、「真假？」、「難怪他個子小完全不像外國人」。但也有內地網民認為只是「胡扯」，「啥玩意，都要往自己臉上貼金」、「雖然是明顯的玩笑，但是真的會有人信的」、「這個樣子都是中國人？」。

美斯阿根廷出生 11歲確診垂體性侏儒症 足球路險夢碎

翻查資料，美斯於1987年於阿根廷羅薩里奧市（Rosario）出生，4歲的小美斯被外婆帶往參加球會活動，初次接觸足球已經深深愛上。至11歲，美斯被診斷患有生長賀爾蒙缺乏症（GHD，又稱垂體性侏儒症），患者因生長激素缺乏導致身材較同種族、同年齡人士矮小，他亦因此病需要大量金錢治療，令阿根廷甲組聯賽球會卻步。

美斯獲巴塞隆拿賞識終成就「球王」

不過「塞翁失馬焉知非福」，美斯隨家人到西班牙巴塞隆拿試腳，成功加入巴塞隆拿青年隊，球會亦願意支付其醫療費用，最終成就了這個「球王」。

35歲「球王」美斯於卡塔爾世界盃帶領阿根廷隊擊敗法國，成功捧起大力神盃圓夢。（Getty Images）

睇多啲：美斯回應無上場風波 1句解釋竟大逆轉？ 網民激讚：美斯好波！

【美斯／梅西／香港／表演賽／無出場】阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）於國際邁亞密對港隊表演賽中未有上場風波持續，之後美斯在日本出席記者會回應在香港無法上陣原因，形容「在香港情況實在不幸」，明言「希望未來還有機會能在香港比賽」。



不少網民看過後「風向逆轉」，大讚美斯「好波」，「美斯做得好，加油」、「果然世界級」、「駁唔到」。但亦有網民未「收貨」，認為美斯只是講門面說話，「門面嘅說話，個個都識講」、「其實講咩都無用，回水最實際！」。



美斯在日本出席記者會。（直播戴圖）

美斯無上場風波引起國際關注，美斯在日本出席記者會，回答在香港無法上陣原因，「在香港的情況實在不幸，在沙特的比賽有點受傷、遇到點問題，大腿內側肌肉不適。雖然經磁力共振檢查後沒有發現，但一直感覺不適」，又說「該場比賽我很想踢，但沒辦法，在香港，入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。希望未來還有機會能在香港比賽」。

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不少網民看過美斯回應後「大和解」，激讚美斯「好波」，「美斯做得好，加油」、「果然世界級」、「駁唔到」、「喺香港腳傷也沒辦法」、「呢一球真係射得好靚，超級世界波！」、「識玩」。也有網民關注美斯說「在香港情況實在不幸」1句，質疑美斯是「被擺上枱」，感到不值，「其實會唔會係（在香港）中間發生咗啲嘢無公布呀？」。

然而亦有網民未「收貨」，認為美斯只是講門面說話，「咁點解當時唔出嚟講幾句，其實會好好多」、「在香港不能解釋，去到日本才能解釋」、「畀錢入場嘅球迷真係 『不幸』」、「係唔畀面香港啫」、「仲有下次？已經名譽掃地」、「其實講咩都無用，回水最實際！」。

2月4日美斯出席賽後頒獎禮▼▼▼