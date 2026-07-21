【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／GFS／ECMWF／7月風暴】本周末打風！天文台預料，一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本星期後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測，不過3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測會有颱風形成，並於本周末7月24日至26日進入南海，其中風烏、伏羲及盤古都預測這個熱帶氣旋會在香港東面登陸，ECMWF則預測該熱帶氣旋會在香港西面近距離登陸，直撲澳門。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在香港西面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

3大AI颱風路徑預測！料香港東面登陸

根據AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在廈門東面登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在廈門東面登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式風烏預測，該巨型熱帶氣旋會在7月24日至7月25日穿過菲律賓進入南海，隨後逐漸發展轉往東北方向移動，在廈門東面登陸。（AI天氣預測模式風烏）

AI天氣預測模式伏羲及盤古亦預測，7月24日至7月25日會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，但預測該熱帶氣旋會在香港東面、廈門西面位置登陸，與風烏預測路徑略有不同。

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式伏羲預測，該熱帶氣旋會在香港東面、廈門西面位置登陸。（AI天氣預測模式伏羲）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式盤古預測，該熱帶氣旋會在香港東面、廈門西面位置登陸。（AI天氣預測模式盤古）

ECMWF預測颱風香港西面近距離登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日直撲澳門，在香港西面100公里範圍內登陸。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日直撲澳門，在香港西面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

ECMWF預測，該巨型熱帶氣旋會在7月25日至7月26日穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，7月26日至7月27日直撲澳門，在香港西面100公里範圍內登陸。（ECMWF）

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，隨着廣闊低壓槽減弱及副熱帶高壓脊逐步覆蓋廣東沿岸，未來兩三日該區驟雨逐漸減少，漸轉天晴酷熱；預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並於本星期後期進入南海北部，周末期間大致移向廣東沿岸一帶，但其強度和登陸位置存在變數，而該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪；受偏南氣流影響，下星期初華南沿岸天氣仍然不穩定。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹7級風。