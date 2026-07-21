世界盃看台激吻！阿根廷男邂逅中國女1小時即求婚　網民質疑造假

2026美加墨世界盃已圓滿落幕，最終西班牙擊班阿根廷奪冠！而世界盃決賽周賽事進行期間，場外卻上演比球賽更戲劇性的一幕，網上瘋傳「阿根廷男球迷看台求婚中國網紅」的影片，1名專程飛抵現場支持阿根廷球星美斯（Lionel Messi）的中國女網紅，在看台上被素未謀面的阿根廷球迷搭訕，短短1小時內經歷打賭索吻，男方最後更單膝下跪求婚，而女方竟全程甜笑答應。



事件引發網民極大熱議，有人大讚浪漫，但亦有大批網民質疑是為了博取流量的「自導自演」戲碼。



阿根廷男球迷搭訕中國女網紅，短短1小時內經歷打賭索吻，男方最後更單膝下跪求婚，而女方竟全程甜笑答應。（網上影片截圖）

阿根廷男球迷搭訕中國女網紅，短短1小時內經歷打賭索吻，男方最後更單膝下跪求婚，而女方竟全程甜笑答應。（網上影片截圖）

阿根廷男球迷搭訕中國女網紅，短短1小時內經歷打賭索吻，男方最後更單膝下跪求婚，而女方竟全程甜笑答應。（網上影片截圖）

相識不到1小時 打賭索吻變單膝求婚

綜合媒體報道，事發於2026年美加墨世界盃阿根廷隊的賽事看台上，1名自稱是美斯忠實球迷的中國女網紅，拿着攝影機全程記錄觀賽過程，其間1名陌生阿根廷男球迷與她隔空對視並飛吻，其後男方更主動上前搭訕，2人言談甚歡，男方更開出賭約：若美斯入球，女方就要讓他親一下。

當美斯順利入球後，女方主動湊上臉頰，男方卻暗示要親嘴，面對陌生男球迷的要求，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現受落，當場跟對方激吻。2人隨後交換聯絡方式，男球迷更直接表示：「妳好漂亮，我喜歡妳」，男方更當着眾多球迷面前，單膝跪地親吻女方手背並完成求婚，女方全程未有卻推，反而甜笑着全盤接受。

中國女網紅進場觀看世界盃，身旁1名陌生阿根廷男球迷與她隔空對視並飛吻，男方隨後主動上前搭訕，2人言談甚歡。（網上影片截圖）

中國女網紅進場觀看世界盃，身旁1名陌生阿根廷男球迷與她隔空對視並飛吻，男方隨後主動上前搭訕，2人言談甚歡。（網上影片截圖）

中國女網紅進場觀看世界盃，身旁1名陌生阿根廷男球迷與她隔空對視並飛吻，男方隨後主動上前搭訕，2人言談甚歡。（網上影片截圖）

男球迷更提出賭約，指若美斯入球，女方就要讓他親一下。（網上影片截圖）

當美斯順利入球後，女方主動湊上臉頰，男方卻暗示要親嘴，面對外籍男子的舉動，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現受落，當場激吻。（網上影片截圖）

當美斯順利入球後，女方主動湊上臉頰，男方卻暗示要親嘴，面對外籍男子的舉動，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現受落，當場激吻。（網上影片截圖）

傳女方已婚育有女兒 網民質疑為「流量劇本」

影片曝光後火速成為網絡熱話，網民反應兩極，有網民認為這是世界盃的浪漫奇蹟，在萬人歡呼的氣氛下遇到心動就該勇敢接受；但有網民則直斥離譜，認為初次見面就答應求婚過於草率，更諷刺指若換作中國男生做同樣舉動，「估計一巴掌就過來了」。

此外，大批網民質疑事件純屬「造假」。有人留言指女方過往經常拍攝與路人帥哥曖昧的劇本影片，斥責「全是套路」，坊間甚至傳出該女網紅實為80後，已婚並育有一女，但同時亦有人稱她只是單身去旅遊，個人背景眾說紛紜。

當美斯順利入球後，女方主動湊上臉頰，男方卻暗示要親嘴，面對外籍男子的舉動，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現受落，當場激吻。（網上影片截圖）

當美斯順利入球後，女方主動湊上臉頰，男方卻暗示要親嘴，面對外籍男子的舉動，女方不僅未覺冒犯，反而在鏡頭前表現受落，當場激吻。（網上影片截圖）

兩人隨後交換聯絡方式，男球迷更直接表示：「妳好漂亮，我喜歡妳」。（網上影片截圖）

兩人隨後交換聯絡方式，男球迷更直接表示：「妳好漂亮，我喜歡妳」。（網上影片截圖）

異國濾鏡與從眾壓力？ 切忌一時情緒作決定

針對此事，有網民評論分析指出，女方之所以沒有拒絕，很大程度是受制於看台上群情洶湧的公開壓力，加上當事人本身處於「錄影狀態」，以及面對外國人帶來的「異國新鮮感」，令原本可能構成冒犯的舉動被包裝成浪漫。

評論提醒大眾應分清「衝動」與「勇敢」的區別，跨國婚姻背後牽涉語言、文化、定居及雙方家庭等現實問題，絕非看台上一個吻就能解決，成年人固然可以享受心動一刻，但切勿將一時的激情當作人生決策的依據，草率決定終身大事。

（綜合）

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近日，在美加墨世界盃期間，一段巴拉圭女球迷觀賽的短視頻在全球社交媒體瘋狂傳播。這位名叫Naiel Aguilera的23歲巴拉圭模特兼網紅，因五官精緻、氣質出眾，被網友稱為「世界盃最美女球迷」。



然而，她的完美形象卻引發了不少網友的質疑，甚至有人專門製作對比視頻 「論證」她是AI生成的虛擬人物，列出面部比例、皮膚質感等多項「證據」，這讓Naiel不得不親自出鏡錄製視頻自證清白。

巴拉圭女球迷Naiel Aguilera在世界盃成名。（Instagram@naiel.aguilera）

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