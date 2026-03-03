大叔大鬧太興影片瘋傳！挑機廚房工：污糟邋遢　女員工神應對獲讚

任何職業、崗位人員都應得到尊重。本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示太興集團某分店內有1名大叔顧客不滿廚房男員工「污糟邋遢」走出廚房，不斷「爆粗」指罵「X你老X周身污糟邋遢，走出嚟，阻X住晒食嘢！」、「你睇下你個X樣吖！」。廚房男員工不忿與大叔對罵，但這時有2名女員工勸喻停口，並向大叔表示「唔好意思」。最終男員工返回廚房，惟大叔仍「攞尾彩」向廚房方向咆哮。



影片引來網民熱議，有人讚勸架的女員工「做得好」，「制止咗1場紛爭」，「如果真係出手就有排煩」、「大事化小」。亦有大批網民指摘大叔離譜，「西客」、「都係打份工，有幾污糟邋遢？」、「如果無一班『污糟邋遢』嘅廚師，你出街真係連大便都無得你食。請尊重別人等如尊重自己」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，太興某分店內有1名大叔顧客不滿廚房男員工「污糟邋遢」走出廚房，不斷「爆粗」指罵。（Threads@for_i1to28）

遊客光顧太興 目擊大叔爆粗罵廚房工

「西客」無處不在。有台灣網民於社交平台Threads發布影片，分享來香港旅遊目擊的震撼一幕 ── 太興某分店1名大叔「爆粗」指罵1名廚房男員工「污糟邋遢」，感嘆「去香港4天，體感就是更不禮貌的台北」。

影片長33秒，見到太興分店內1名穿粉色上衣、反領的大叔，爆粗斥責1名廚房男員工，「X啊！我X你老X啊！識唔識啊！吓！」。男員工反嗆「傻㗎你真係！」，中叔即連珠發炮怒吼「你隻X啊！嚟吖！X你老X周身污糟邋遢，走出嚟，阻X住晒！我X你老X啊！你睇下你個X樣吖！污糟邋遢！」。

穿粉色上衣大叔斥責1名廚房男員工「污糟邋遢」。（Threads@for_i1to28）

2名女員工勸架解危機

這時有2名女員工勸架，叫男員工返回廚房「開工」，並向大叔表示「唔好意思，先生」。大叔隨後返回座位，但仍向廚房方向大叫「X你老X！周身污糟邋遢，阻X住食嘢！」。影片至此結束。

網民力撐廚房工 斥大叔人品差

網民看過影片紛紛批評大叔離譜，「都係打份工，其實有幾污糟邋遢？一個廚師，唔係去偷唔係去搶」」、「如果無一班污糟邋遢嘅廚師，你出街真係連大便都無得你食。請尊重別人等如尊重自己」、「人品差」、「西客」，又揶揄「污糟邋遢又要去食？即係食緊啲污糟嘢落肚」、「你食嘅嘢就係呢個污糟邋遢嘅阿叔煮出嚟嘅，冚家X」。

亦有網民讚勸架的女員工「做得好」，「制止咗1場紛爭」，「如果真係出手就有排煩」、「大事化小」。

