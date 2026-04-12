嘔！油麻地茶記炒麵有煙頭　男食客不滿侍應處理手法：已報食環

食肆食物質素重要，但衛生也不容忽視。有男網民在油麻地1間冰室吃飯，在一碟炒麵中驚見食過的煙頭，於是向店員投訴，對方直接將整碟收走，令他大感氣忿，批評「搞乜X嘢阿核突到」。他指店員表示可以更換其他食物，但都要「埋單」，他不滿下向食環署舉報。不少網民都責罵，「好多廚房佬邊食煙邊整嘢食」、「尼古丁炒麵」。



樓主發現炒麵內有煙頭，不滿侍應的處理手法而向食環署舉報。（Threads@dk.cassius）

炒麵驚現煙頭 侍應竟收走了事

有男網民在Threads上發相，指在油麻地1間冰室用餐時遇到不快體驗。從相片可見，在炒麵內見到有個灰黑色的已用過煙頭，令人感到嘔心。樓主立即向店員投訴，對方隨即收走炒麵，並表示可更換另一款食物給他，但不能免單，樓主於是向食環署舉報。

帖文引來不少網民留言，「口水煙煙燻意粉」、「攞返入廚房，攞個煙頭出嚟，再攞返碟嘢畀你」、「即刻報食環」。

有網民嘲「口水煙煙燻意粉」。（AI生成圖片）

如發現食物有問題可向食環署投訴

食物中發現煙頭，屬於嚴重食品安全問題，應即時採取行動：1. 拍照/錄影存證，保留異物與食物樣本；2. 通知餐廳經理或店員反映並要求處理；3. 身體不適應即時求醫；4. 致電食環署24小時熱線 2868 0000（1823接聽） 或透過1823 Online網上投訴。