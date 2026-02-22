港鐵男大聲講電話被阻！怒吼阿伯：畀返啲牙我　網民1原因勸體諒

乘搭港鐵應互諒互讓。本港網絡流傳影片，指港鐵荃灣綫列車上，有男子大聲講電話，「全車忍緊佢」，後來有1名老伯拍一拍男子勸喻收細聲量，男子解釋自己剝了牙，講電話太細聲對方會聽不清楚。阿伯聞言道歉，但再勸男子收細聲量，男子激動怒吼「你畀返啲牙我咪得囉！」。影片最後列車抵達美孚站，老伯下車，惟有聲稱是目擊者的網民透露，「好似出咗車廂仲未肯放過阿伯」。



影片引來網民熱議，有人認為男子不當，「無咗隻牙就咪大聲講電話啦」、「佢冇左隻牙關人咩事，但嘈到成車人就佢唔啱啦」。也有網民呼籲體諒，「其實我試過有親身經驗，甩咗牙，係會講嘢較大聲的」。



本港網絡流傳影片，指港鐵荃灣綫列車上有乘客爭執。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

大聲講電話事出有因？有港男於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指港鐵荃灣綫列車上有男子在喝罵老伯，留言「中環發神經到美孚」。

男子大聲講電話 阿伯勸止被喝罵：你畀返啲牙我咪得囉！

影片長48秒，站在車門附近、穿白色裇衫斯文裝束男子，正喝罵1名老伯，「我有牙醫證明㗎！同埋唔好拍我！」。老伯一直雙手合十道歉，「唔好意思啊」，並做出收細聲量手勢勸喻男子「細聲少少」，惟男子聞言更激動，「你畀返啲牙我咪得囉！我畀個牙醫電話你睇啊！」。

站在車門附近、穿白色裇衫斯文裝束男子，正喝罵1名老伯，老伯一直雙手合十道歉。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男子之後按動電話。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男子之後按動電話，有女乘客起身讓座老伯，老伯則婉拒，解釋他會在這一站下車。老伯與女子閒聊幾句，男子則繼續按動電話，直至影片結束。

疑目擊者爆內情

影片於網上廣傳，有多名聲稱目擊事件的網民透露，「佢係想講佢剝咗隻牙，講電話太細聲對方會聽唔清楚佢講咩。個阿伯誤會佢係故意，話完佢知衰咪道歉囉」、「本身白衫個男，就中環上車，一直大聲講電話，其實全車忍緊佢，最後伯伯掂一掂細聲少少，好似出咗車廂仲未肯放過阿伯」、「都好騷擾下，成15分鐘路程」。

有女乘客起身讓座老伯，男子則繼續按動電話，直至影片結束。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民1原因勸體諒男子

網民議論紛紛，有人認為男子不當，「無咗隻牙就咪大聲講電話啦」、「唔知係全港人或全車人令佢冇咗隻牙，佢冇左隻牙關人咩事，但嘈到成車人就佢唔啱啦」、「你有壓力我有壓力，未解決……」。但亦有網民呼籲體諒男子，「其實我試過有親身經驗，甩咗牙，無帶牙，係會講嘢較大聲的」。