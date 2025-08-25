天價小巴！長沙灣去旺角$28　鄉音大媽嚇到即落車　原因曝光獲撐

小巴車費超出想像？本港網絡瘋傳1段影片，指有「阿姐」走上從長沙灣開往旺角的綠色小巴47S，但一上車發現車費高達28元，略帶鄉音驚訝表示「嘩28蚊！」，嚇得即時轉身離開車廂，司機亦急停讓她下車。



影片引來網民熱議，有人指「司機即刻停車開門都犀利」，但亦有大批網民質疑車費太貴，「小癲」、「長沙灣去旺角要28？」、「乜咁狼死嘅咩？我平時屯門返尖沙咀先$25」。不過上載影片乘客解釋小巴收費昂貴原因後，獲不少網民表示理解。



本港網絡瘋傳1段影片，指有「阿姐」走上從長沙灣開往旺角的綠色小巴47S，但一上車發現車費高達28元，嚇得即時轉身離開車廂。（Threads@sunset_edge_shop）

長沙灣去旺角坐小巴要28元？有乘客於8月20日在社交平台Threads發布影片，指凌晨有「阿姐」走上從長沙灣開往旺角的綠色小巴47S，卻被車費嚇怕即時離開，留言「長沙灣去旺角收28元，嚇到阿姐走夾唔抖」。

長沙灣去旺角小巴車費28元 阿姐嚇到即落車

影片長7秒，見到凌晨時份有穿綠色上衣「阿姐」在長沙灣上車，司機隨即關門並開車。阿姐站穩後問司機「去旺角啊？幾錢？」，未等司機回答，就看到八達通機上標示「28元」，驚呼「28蚊！？唔好閂門。嘩28蚊！」嚇到即時轉身想離開，司機立刻停車開門讓「阿姐」下車。

凌晨時份有穿綠色上衣「阿姐」在長沙灣上車，司機隨即關門並開車。（Threads@sunset_edge_shop）

阿姐站穩後問司機「去旺角啊？幾錢？」，未等司機回答，就看到八達通機上標示「28元」。（Threads@sunset_edge_shop）

「阿姐」嚇到即時轉身想離開，司機立刻停車開門讓「阿姐」下車。（Threads@sunset_edge_shop）

網民批太貴：咁狼死

網民看過影片議論紛紛，有人指「司機即刻停車開門都犀利」。惟亦有大批網民認為車費太貴，「小癲」、「長沙灣去旺角要28？」、「乜咁狼死嘅咩？我平時屯門返尖沙咀先$25」、「$28 ……我落車先，一個地鐵站嘅距離要畀$28，不了不了」、「點都唔值28蚊」、「通宵時間路上無乜人行好過喇」、「等N122/N171啦 ，或者行過去」、「凌晨真係貴咗啲」。

面對網民質疑車費太貴，樓主留言解釋原因。（Threads@sunset_edge_shop）

天價車費原因曝光 網民風向逆轉

面對網民質疑，樓主留言解釋，這架47S小巴全程由屯門出旺角，惟由於不設分段收費，故中途任何站上車，仍收取28元車資，「九龍去旺角都係$28，不設分段收費」。原因曝光後，不少網民表示理解。