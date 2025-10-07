旺角男當街打女友片瘋傳！衝紅燈篤頭咆哮：臭X　女友神反擊絕了

身為男人當街打女人？本港網絡瘋傳影片，指旺角彌敦道有1名白衣男子衝紅燈過馬路時，咆哮爆粗責罵「守規矩」的女友，「你行唔X行啊！臭X！」；女友沒有理會，白衣男竟動手大力篤女友頭部，逼迫「你行唔X行啊！」。然而女友沒有「就範」，後續更「超展開」。



影片引來網民熱議，大部份人都批評白衣男離譜，不應打女人，「好肉酸！」、「肯定會家暴，呢啲人控制唔到自己情緒」、「蝦女人，無Ｘ用！」、「正垃圾要分手」。也有網民看到結果爆笑，「呢啲咪樣衰囉」、「以為自己好型，其實全世界都笑緊佢」。



本港網絡瘋傳影片，指旺角彌敦道有1名白衣男子對女友動粗。（IG@bravedoghk／影片截圖）

這也太衰了吧！有網民近日在社交平台Instagram（IG）發布影片，見到旺角彌敦道有白衣男子當眾對1名女子動粗，留言問「拍緊戲？」。

白衣男衝紅燈要求女友跟上 咆哮：你行唔X行啊！臭X！

影片長43秒，當時正值深夜，旺角彌敦道有白衣男子衝紅燈過馬路，但相信是其女友的金髮女子站在行人路，沒有跟上，白衣男於是喝斥「你行唔X行啊！臭X！」。

旺角彌敦道有白衣男子衝紅燈過馬路，見女友沒有跟上，暴怒喝斥。（IG@bravedoghk／影片截圖）

白衣男罵畢繼續過馬路，但走到馬路中心時發現女友仍一動不動，暴怒回頭走到女方前面咆哮「你行唔X行啊！X你老X！你行唔X行啊！」。女友想解釋，白衣男竟用手指大力篤頭「你行唔X行啊！」，女友被篤到退後幾步，可見力度之大。

女友想解釋，白衣男竟用手指大力篤頭「你行唔X行啊！」，女友被篤到退後幾步。（IG@bravedoghk／影片截圖）

白衣男暴怒篤女友頭部 後續超展開

女友被篤頭後，即時轉身快步離開，男方「霸氣盡失」語氣音量明顯收細，邊追邊說「係咪唔X行啊！唔X行我就走」。女友沒有停步，最終白衣男追不上女友，放棄並走回頭，無奈說「唉，咁你自己走啦，X你老X臭X！」。

女友被篤頭後，即時轉身快步離開。（IG@bravedoghk／影片截圖）

白衣男從後追趕。（IG@bravedoghk／影片截圖）

網民批離譜：蝦女人無Ｘ用！

網民看過影片紛紛指摘白衣男離譜，「好肉酸」、「由佢咁大力篤落個女仔個頭度我相信呢個男人係絕對會家暴，呢啲男人早走早着」、「肯定會家暴，呢啲人控制唔到自己情緒」、「淨係識蝦女人，無Ｘ用！」、「寧願單身都唔好同呢啲核突佬一齊」、「正垃圾要分手」。

關注女友反應：咁好脾氣？

也有不少網民看到結局爆笑，「你唔Ｘ行我就走！然後喺後面追緊條女」、「呢下笑咗」、「呢啲咪樣衰囉」、「最後咪又係要追返條女」、「以為自己好型……其實全世界都笑緊佢」。另有網民關注女友反應，「有啲驚訝個女仔仲慢慢行，跑落地鐵走人啦」、「條女俾人手指指落塊面都唔醒巴過佢咁好脾氣？」、「好彩個女仔自己走，唔Ｘ跟佢行！仲有少少尊嚴畀自己」。