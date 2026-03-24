同事請恩恤假！老闆要求「影先人大頭相」記錄　HR呻：我唔想收到

【恩恤假／勞工法例／僱傭合約】面對親人離世傷心不已，請喪假還要被刁難？有HR（人事部職員）指公司有同事需要請恩恤假，卻被老闆要求在喪禮上拍照紀錄，更要「影到先人大頭相」，事後將照片交予人事部，令他相當無奈，表示「我唔想收到…」。



大批網民圍轟樓主老闆涼薄，「CXS公司」、「如唔信可以唔俾放，俾放就唔好搞咁多嘢」，並建議樓主這樣反擊，「Print出嚟擺喺老細枱頭，話已經收到白事證明」、「等老細記住先人個樣，晚晚夢見」；另有留言則勸喻該公司員工及早離職，「Quit 啦～咁無同理心」。



有公司老闆要求員工請喪假時，需拍下先人「大頭相」記錄，HR無奈「我唔想收到」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

同事請恩恤假 老闆要求「影先人大頭相」紀錄

該打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，透露有同事因為家人離世，需要向公司請恩恤假，本來已經遞交家人的死亡證明文件，但老闆竟然要求對方「影喪禮證明」，更規定要「影到先人大頭相」，事後再給人事部以作紀錄。樓主無奈表示，自己正是該名人事部職員，因此大呻「我唔想收到…」。

老闆要求員工在喪禮上拍下「先人大頭相」，事後交給HR作記錄。（AI生成圖片）

事件引來網民嘩然，紛紛斥責老闆涼薄無人性，「CXS公司」、「如唔信可以唔俾放，俾放就唔好搞咁多嘢」，又揶揄「影咗唔代表係嗰個人喎」、「宜家AI咁勁，相都有可能係假㗎嘛，咁驚俾人呃，老細親自去睇咪得囉」、「其實可以再做足啲，抬埋先人去公司俾老細確認」、「直接叫佢嚟，親自驗埋個親人有無心跳」。

網民斥老闆涼薄 建議員工盡早離職

另有留言建議樓主索性「攬炒」，「share俾腦細，”well received”」、「Print出嚟擺喺老細枱頭，話已經收到白事證明」、「等老細記住先人個樣，晚晚夢見」，亦勸喻該公司員工盡早離職，「老細好唔尊重亦都好涼薄，喺度做HR應該每日都俾人問候全家」、「Quit 啦～咁無同理心，然後同佢講：『他朝君體也相同』」。

請恩恤假被刁難？ 網民分享遭遇引同情

事件亦引來不少打工仔分享，請恩恤假時被刁難經歷，「曾幾何時我都以為啲老細再冷血，都唔會拎紅白二事嚟玩啲伙計，直至我親眼見過同事拎白事假，個老細竟然唔批」、「試過喪禮交死亡證話唔得，因為死亡證係死嗰日，唔係喪禮嗰日」、「早幾年我老竇走咗，公司話明14日內交死亡證，仆X公司就兩日兩日咁追我交文件，又話驗屍嗰份唔算數，搞到我情緒崩潰」。

網民紛紛斥責老闆涼薄，建議員工盡早離職。（《破地獄》劇照）

「恩恤假」並未涵蓋法定假期內

根據香港法例第57章《僱傭條例》，當中列出的法定假期種類包括：法定假日、休息日、年假、病假、產假等等，而「恩恤假」並未涵蓋在法定假期類別之內，因此能否獲批放恩恤假，需取決於僱傭合約，而獲准請假日數以及是否有薪假期，則需視乎員工和先人的關係和公司政策。

公司可要求遞交什麼證明？ 員工如何保障私隱？

絕大部分公司只會要求員工提交訃聞或出殯通知，其次是死亡登記核證副本（俗稱死亡證）。員工遞交文件時必要提供先人姓名、以及和先人的關係等等，但就毋須給予額外的個人資料，如身份證號碼或死因。

（facebook「奴工處」）