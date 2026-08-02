71歲女歌手開冷氣28 °C室內中暑！長者感知退化易缺水　4招防出事

日本71歲資深香頌歌手久美子（クミコ / Kumiko），日前在社交平台自爆早前因室內中暑而入院！久美子表示，當時她開着冷氣睡覺，溫度調校至28度，醒來時竟感到天旋地轉，隨即在廚房昏倒，送院治理後證實是中暑。



專家警告，長者對溫度調節與感知能力下降，往往會錯失調節冷氣溫度或補充水分的時機，從而導致中暑。日本數據顯示，中暑往往多發生於室內，預防中暑不能單憑身體感覺，而日本氣象協會對預防室內中暑提出4大建議：包括 監測溫濕度、定時定量補水、注重作息與營養及讓身體逐漸適應高溫。



日本71歲資深香頌歌手久美子（クミコ / Kumiko），日前在社交平台自爆早前因室內中暑而入院！（久美子官方網站）

開28度冷氣睡覺 醒來頭暈噁心暈倒廚房

久美子於7月26日更新網誌（Blog），分享這次室內中暑的驚險經歷。她表示在7月25日早上醒來時感覺有點涼意，當時室內冷氣設定為28度，但當她睜開眼睛時，竟發現「天花板在轉」，緊接而來是強烈的噁心感。

久美子意識到自己可能中暑，咬牙掙扎走到廚房試圖喝水補充水分，不料喝下兩杯水後便直接暈倒在廚房。當她再次醒來已經是1個小時後，感慨暈倒得非常突然又毫無懸念，「老人家大概也是這樣，來不及思考原因就這樣毫無徵兆地突然死去」。

28歲出道 1999年打入主流樂壇

久美子本名齊藤久美子，出生於日本茨城縣水戶市。早年考入早稻田大學第二文學部的久美子， 28歲時便通過了東京銀座著名的香頌聖地「銀巴里」的選拔出道。然而她的歌唱之路並不順遂，在歌壇浮沉了十數年，直到1990年代末被傳奇作詞家松本隆（曾為宮崎駿《風之谷》、《天空之城》中的歌曲作詞，共擁有52首冠軍單曲）發掘，才終於在主流樂壇打開知名度。

久美子在28歲時便通過了東京銀座著名的香頌聖地「銀巴裡」的選拔出道。（久美子官方網站）

+ 1

56歲登紅白歌合戰 被封「遲來的實力派歌姬」

久美子的音樂生涯最高峰期是在2010年，當時已年過半百的她，發行了祈求和平的單曲《INORI 〜祈り〜》（祈禱），該曲以廣島原爆少女佐佐木禎子為主題，憑藉真摯深沉的情感與對和平的祈願，感動全日本，令唱片大賣。而她於同年以56歲高齡首度登上NHK紅白歌合戰（相當於大陸春晚），被媒體譽為「遲來的實力派歌姬」。

年過半百的久美子發行了祈求和平的單曲《INORI 〜祈り〜》（祈禱），感動全日本。（YouTube@クミコ 公式YouTubeチャンネル）

2011年「日本311大地震」發生時，久美子正好在福島準備演出，此後，她持續前往災區舉行義演與公益音樂會。目前她仍持續從事音樂演唱活動，並積極與多位不同領域的創作者合作。

日本311大地震後，持續前往災區舉行義演與公益音樂會。（YouTube@クミコ 公式YouTubeチャンネル）

為何開了冷氣還會中暑 長者感知退化成隱形殺手

明明身處冷氣房却仍會中暑，多項醫學研究指出，中暑並不單純由環境溫度決定，更與身體狀態息息相關。

明明身處冷氣房，為何仍會中暑？65歲或以上長者屬於高溫健康風險的高危群組。（AI生成圖片）

65歲或以上長者屬於高溫健康風險高危群組

美國疾病控制及預防中心（CDC）資料顯示，65歲或以上長者屬於高溫健康風險的高危群組，原因是隨著年齡增長，長者體溫調節機能下降、對溫度驟變的適應力較差；加上不少長者患有慢性疾病，或正服用影響體溫控制與出汗能力的處方藥物，更重要是長者皮膚對溫度的感知能力退化，往往覺得自己不熱，從而錯失調低冷氣溫度或補充水分的最佳時機。

長者皮膚對溫度的感知能力退化，往往覺得自己不熱，從而錯失調低冷氣溫度或補充水分的最佳時機。（AI生成圖片）

致病元凶：冷氣房「無感蒸發」致嚴重脫水

除了體溫調節問題，室內補水誤區更是致病元凶。冷氣在運作時會抽走空氣中的水分，人體即使沒有劇烈運動或流汗，也會透過呼吸和皮膚蒸發大量水分（即「無感蒸發」）。很多人誤以為「沒出汗、沒運動、待在冷氣房」就毋須飲水，最終導致血液濃縮、體溫調節機制全面失靈。

台灣台安醫院心臟內科主治醫師林謂文亦提醒，持續高溫會使皮膚血管擴張，血液集中到體表散熱，增加心臟負擔；若同時因水分流失導致血液變得黏稠，更易形成血栓，增加心血管疾病發作風險。

台灣台安醫院心臟內科主治醫師林謂文亦提醒，持續高溫會使皮膚血管擴張，血液集中到體表散熱，增加心臟負擔。（Unsplash圖片）

日本氣象協會防室內中暑4大建議

日本媒體數據顯示，2025年全年中暑個案中最常見的發生地點正是室內。日本氣象協會提醒民眾預防室內中暑不能單憑感覺，並提出以下防範建議：

1. 監測溫濕度：善用溫度計、濕度計或中暑監測儀，適時開冷氣或抽濕機維持舒適環境。

2. 定時定量補水：室內缺乏陽光直射且少出汗，不易感到口渴，但仍須養成主動定時補水的習慣。

室內缺乏陽光直射且少出汗，不易感到口渴，但仍須養成主動定時補水的習慣。（Unsplash圖片）

3. 注重作息與營養：睡眠不足與營養不良會大幅削弱體質，增加中暑風險。

4. 讓身體逐漸適應高溫：可透過適度運動或浸浴幫助身體適應熱意，運動或浸浴前後務必補充電解質及水分。

其他報道：開冷氣中暑！日本多長者室內中暑 冷氣開動仍中招 專家驚揭原因

日本悄然迎來初夏中暑急救高峰期！當地醫療數據顯示，5月起中暑送院個案持續增加，顛覆傳統觀念的是，高達52.1%的個案均發生於住宅室內，日本急救醫學會數據更警告，中暑死亡個案中高達8成是65歲或以上長者，室內高危環境已成為長者致命的「居家隱形殺手」。



專家分析了眾多室內中暑的個案，其中有長者雖然開了冷氣，但卻同時開了窗戶，冷氣機頓失降溫功用，而不少長者因生理退化，在開啟冷氣的家中出現「無感中暑」，直到親友到訪才發現其已失去意識。



不少長者因生理退化，在裝有冷氣的家中出現「無感中暑」，直到親友到訪才發現其已失去意識。（AI生成圖片）

開冷氣同時窗戶全開 3大室內高危中暑場景頻現

橫濱勞災病院急救醫生中森知毅指出，今年初夏出現多宗匪夷所思的居家中暑重症個案，當中有救護人員到場時發現，戶主家中冷氣開啟，而且正常運作，但屋內窗戶全部大開，導致室外潮濕悶熱的空氣不斷湧入，冷氣機無法降溫；而長者身穿長袖長褲，在不知情的情況下在屋內中暑暈倒。

其他常見的高危情景還包括：冷氣開啟但長者蓋著厚棉被休憩、家中明明裝有冷氣卻全程沒有開啟。中森知毅表示，當地急救中心接收的中暑患者中，絕大多數都是居家中暑的長者，往往是獨自在家出事後，直至家人回家或親友到訪時才被發現，錯失了黃金急救及降溫時機。

居家中暑的長者往往是家人回家或親友到訪時才被發現，錯失了黃金急救及降溫時機。。（AI生成圖片）

5月提早爆發中暑潮 專家拆解3大關鍵成因

日本急救醫學會長期監測的「Heatstroke STUDY」數據顯示，每年5月黃金週過後，中暑個案就會開始上升，當地需要住院治療的嚴重中暑個案維持千宗規模。專家拆解初夏居家中暑背後有3大生理及生活因素：

1.身體未能適應氣溫急升：5至6月氣溫快速回升，人體尚未調節出汗量與血液循環機制，散熱能力不足，體熱容易囤積體內。

2.濕度同步飆升：初夏空氣濕度急增，汗水難以蒸發，人體無法透過排汗自然降溫，即使氣溫不算極高，依然極易中暑。

3.大眾使用冷氣的猶豫心態：初夏日夜溫差大，早晚偏涼，不少長者及家庭認為「未夠熱、未需要開冷氣」，刻意忍耐不開機，令室內溫度默默攀升，身體不知不覺逼近中暑極限。

專家拆解初夏居家中暑背後有3大生理及生活因素。（AI生成圖片）

日本總務省消防廳統計數據更揭露關鍵危機：全國中暑急救送院個案中，52.1%發生於住宅室內。當中重症個案約7成為長者，而每年中暑死亡個案中，高達8成是65歲或以上人士，可見居家避暑漏洞，是長者中暑致命的核心原因。

感官退化疊加「省電迷思」 長者中暑易迅速惡化

中森醫師解釋，長者隨年紀增長，對炎熱的感知能力大幅下降，難以察覺室內悶熱異常，自然不會主動降溫。醫師以自己90多歲父母為例，盛夏潮濕悶熱的天氣下，長者依然習慣穿厚身長袖衣物，可見其對高溫的敏感度已明顯退化。

此外，現今高齡群體成長年代，冷氣被視為耗電的奢侈品，「開冷氣很奢侈、要省電」的觀念根深蒂固。因此即便感到輕微不適，仍會選擇忍耐，不願開啟冷氣。不僅如此，長者對中暑初期症狀欠缺警覺，面對頭暈、乏力、發熱等輕微症狀，多會誤以為休息即可康復，拖延處理，最終演變為重度中暑、昏迷送院。由於長者體內水分儲存量少、出汗散熱功能衰退，一旦中暑，惡化速度及重症率均極高。

現今高齡群體成長年代，冷氣被視為耗電的奢侈品，「開冷氣很奢侈、要省電」的觀念根深蒂固。（AI生成圖片）

全文：開冷氣中暑！日本多長者室內中暑 冷氣開動仍中招 專家驚揭原因