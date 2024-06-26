美國男行山迷路10天 家人6天後才知出事 每日靠做1事奇蹟保命
撰文：聯合新聞網
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《紐約郵報》6月24日綜合報道，美國加州一名健行客探索聖克魯斯山區（Santa Cruz Mountains）時迷路了10天，直到上週終於獲救前，每天用自己的鞋子喝一加侖（約3.8公升）的水求生。
34歲的麥克利許（Lukas McClish）住在博爾德溪鎮（Boulder Creek, CA），11日開始健行時，甚至連一件襯衫都沒穿，原因是整趟行程本該只會花3個鐘頭。
但他隨後就迷路了，直到6天之後，當他沒出席父親節晚餐時，才獲通報失蹤。
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麥克利許獲救後告訴記者，他出發時只穿了一條褲子、一雙登山鞋和一頂帽子，「我有一隻手電筒，還有一把折疊剪刀……僅此而已」。他說：
我只確保每天喝一加侖的水，但此後，一天快要結束的時候，我的身體需要食物和某種營養。
根據報導，麥克利許自述爬上了峽谷，然後沿着峽谷走到下一個瀑布，接着坐在瀑布旁邊，用鞋子喝水，還吃了野生漿果。
他睡在濕的葉子上，同時高喊救命：
就是「救命、救命，我在這裏」，或是「有人在嗎？我想要一個墨西哥捲餅和一個塔可碗（taco bowl）」，這就是在頭5天後，當我開始有點意識到自己可能陷入麻煩而無法脫身時，每天想到的事情。
因為加州北部的近期野火燒毀了某些地標，讓麥克利許很難定位。
多個機構進行了徹底的搜索，隨後終於在20日下午找到人。
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加州森林防火廳（Cal Fire）聖馬刁-聖克魯斯分局在社群媒體發文表示，「有多起目擊者聽到有人喊救命的報告，但此人的位置很難確定」。
麥克利許說，除了身體有點酸痛跟失聲外，他沒有受到任何傷害。
他告訴記者，看到尋找自己的急救人員在地面留下的所有鞋印和爪印時，心中很感激，「這真的很讓人感到謙卑，我不曉得，這是一次很棒的經歷」。
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