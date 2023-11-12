泰國男登山「水蛭鑽眼」狂吸血畫面曝　惡鬥半句鐘拔出｜慎入

可怕！泰國一名登山網紅近日分享了恐怖的登山經驗，他先前和友人一同登山，友人將相機放在地面上，當要再次拿起來拍照，對準觀景窗時，一條水蛭竟然鑽進友人的眼睛，當時他們花了30分鐘後才拔掉。事後，他向專家詢問，才得知少量的鹽巴或鹽水直接滴入眼睛裏，能夠有效去除水蛭。



用少量鹽巴或鹽水滴入眼睛裏有助於去除水蛭，而且絕對不要用手揉或拔，避免傷害眼睛。（facebook@เดอะแบก ）

根據泰媒《thethaiger》報道，泰國一名登山網紅阿皮查特（Apichart Prommathat）6日在臉書發文分享這起事故，並提醒徒步旅遊客要小心。阿皮查特說，某次和友人一同登山時，友人將相機放在地面上，尋找一個適合的拍照地點，就在此時，一隻水蛭爬上相機的觀景窗，當友人再次舉起相機拍照，水蛭就立刻鑽進他的眼睛，並開始狂吸他的血液。

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阿皮查特補充，他們當時不知道怎麼取出水蛭，身旁也沒有工具，所以只能硬着頭皮用手指取出，整個過程大約耗時30分鐘，友人的眼睛都紅了。

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後來，阿皮查特向專家詢問遇到這種狀如何解決，他們建議可以用少量鹽巴或鹽水滴入眼睛裏，有助於去除水蛭，而且絕對不要用手揉或拔，避免傷害眼睛。

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