$0出Labubu！信和男女夾公仔店疑偷竊　店主怒發片尋人：連續兩晚

不少人利用不同技法成功夾公仔確實有成功感。不過信和有間夾公仔店東主卻遇到不法之徒，他在網上發布店內的閉路電視影片，拍到有對男女到店內利用索帶從公仔機的隙縫，成功將1隻Labubu移到出口後取走，店主指兩人完全沒有入錢，於是決定在網上公開影片「尋人」，希望找到這對男女。網民看過影片留言，「呢啲人真係cheap，人哋做生意都好辛苦」、「5蚊都唔入呢個幫唔落」，有人亦嘲「0蚊岀咪高手」。



店主指這對男女連續兩晚到店內「0蚊出Labubu」。（Threads@grabngo_hk相片）

男女連續兩晚偷走Labubu公仔

有信和夾公仔店店主在Threads上發片，表示「想識圖中嗰對情侶，勁有料0蚊出Labubu仲要連續兩晚」。從相片可見，男子穿黑衣，女子則穿灰衣，而樓主指翌日女子已改為穿黑色上衣及戴上口罩。店內閉路電視拍下這對男女「0蚊出Labubu」過程，男子用一條粗索帶，從公仔機隙縫伸入，不一會便成功將1隻Labubu移到出口處並取去。

男子用粗索帶伸入機內「撩」公仔。（Threads@grabngo_hk影片截圖）

有1隻Labubu被「撩」至出口位置。（Threads@grabngo_hk影片截圖）

男子伸手入出口位取走公仔。（Threads@grabngo_hk影片截圖）

網民鬧：呢啲人真係cheap

有網民鬧這對男女「偷Labubu」、「呢啲人真係cheap，人哋做生意都好辛苦」、「5蚊都唔入呢個幫唔落」、「你個洞縮得唔夠細」，不過有人質疑「真心，部機出到貨咩，（出口）啲索帶太多」 亦有人嘲，「0蚊岀咪高手」。

