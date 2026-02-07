公仔卡夾公仔機洞口　女子伸手用道具扯下取走　台主罵盜竊惹爭議

究竟這算不算盜竊？有夾公仔機台主於網上發文公審1名女子，完全無付錢玩過下偷公仔。台主貼出閉路電視片段，見到1名穿黑色外套的女子帶着1名女童到夾公仔機店，先是拍了幾下台主的夾公仔機及伸手進出貨口，發現拿不到後，從袋中拿出工具協助，伸手深入探進夾公仔機的出貨口，將卡在洞口的公仔扯下取走，當時女子身旁包括女童等5人圍觀直擊過程。



帖文引起熱議，有網民批評台主，「你部機反地心吸力？成個公仔倒掛喺洞口都唔跌落去」、「你隻公仔本身就大過啲索帶，咁驚輸咪封埋個洞佢囉」。也有網民認同女子是盜竊，「其實香港人都幾本末倒置，先唔講個洞口點先，伸手入去撩貨偷嘢就已經好有問題」、「身教家教，害咗個小朋友」、「報警未，偷嘢就係偷嘢，咩公仔機X街就打和嘅諗法咁得意」。



有夾公仔機台主於網上發文公審1名女子，完全無付錢玩過下偷公仔。（Threads@kurobie_desu）

該夾公仔機台主2月4日於Threads發文發片揶揄，「家庭活動係望住媽咪偷嘢，成件事勁有feel」，又怒斥「重點係佢哋1個$5都冇入過」。

公仔卡夾公仔機洞口 女子伸手進去扯下取走

閉路電視畫面見到，1名穿黑色外套的女子伸手深入探進夾公仔機的出貨口，大力扯下卡在洞口、倒吊公仔的繩鏈，然後取走，整個過程約13秒。當時有1名女童、3名女子及1名大叔在旁觀看，未有人阻止女子行為。

女子伸手深入探進夾公仔機的出貨口，將卡在洞口的公仔扯下取走。（Threads@kurobie_desu）

台主公開CCTV片公審罵盜竊惹議

大部份網民認為，公仔已在洞口，原已屬「出貨」，惟台主在洞口設障礙物增加「出貨」難度，批評「又要畀人夾又玩唔起」、「隻公仔已經喺洞口應該要代表出貨，整兩條索帶阻住咩居心」、「明顯店家問題大啲，唔想畀獎品，攞紅毛泥封咗個窿佢」。

有網民表示，「上次喺葵涌廣場都係，倒掛咗都跌唔到落去，整極都唔跌，打咗幾舊水」、「其實唔明點解香港啲夾公仔機，佢會將個出口整到勁細，有啲機個出口仲細過個公仔」。

也有網民認同女子是盜竊，「講洞口嗰啲，明買明賣，覺得唔公平咪唔好夾囉，又冇人揸槍指住你去夾，夾唔到就要偷嘢？」。

台主翌日（2月5日）再發文公開更完整閉路電視片段，指出女子「原來有道具（工具）」。（Threads@kurobie_desu）

台主再發文：原來有道具

台主翌日（2月5日）再於Threads發文公開更完整閉路電視片段，指出女子「原來有道具（工具）」。閉路電視畫面見到，女子帶着女童來到夾公仔機店，先是拍了幾下台主的夾公仔機，似是嘗試利用震動將卡在洞口的公仔震下，又曾伸手進出貨口，發現拿不到後，從袋中拿出工具協助，再伸手進洞口拿出公仔，全程未有付錢玩過。

