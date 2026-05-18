網吧尋孫！婆婆誤認陌生少年狂掌摑　結局超溫馨惹網民共鳴│有片

一段攝於越南寧平省「網咖（網吧）」的影片最近在社交平台瘋傳。片中1名婆婆誤將陌生年輕男子認作自己在外貪玩的孫子，隨即上演一幕溫馨搞笑的烏龍鬧劇，雙手按着陌生少年的頭搖動再掌摑，事後對狂吻對方「補鑊」。影片不僅引發網民熱烈討論，還勾起不少人童年被長輩四處尋找的回憶。



1名婆婆誤將陌生年輕男子認作自己在外貪玩的孫子，隨即上演一幕溫馨搞笑的烏龍鬧劇。（網絡影片截圖）

婆婆網吧尋孫擺烏龍

畫面顯示，一名年邁的婆婆緩緩走進網吧，店內鍵盤敲擊聲此起彼落，屏幕光影閃爍，眾多年輕人專注地盯着電腦。婆婆目光如炬，沿着一排排座位緩緩巡視，一心要找出前來打機的孫子。

婆婆目光如炬，沿着一排排座位緩緩巡視，一心要找出前來打機的孫子。（網絡影片截圖）

不久，婆婆憑背影認定一名身穿咖啡色上衣、正專注於電腦屏幕的年輕男子就是自己孫子，隨即上前揪住對方耳朵，並搖動男子頭部，準備好好教訓一下。男子之後轉過頭來，婆婆順勢打了幾巴掌後，才看清男子的臉，驚覺自己認錯人。

婆婆憑背影認定一名身穿咖啡色上衣男子，隨即上前揪住對方耳朵，並順勢掌摑了對方幾下。（網絡影片截圖）

婆婆憑背影認定一名身穿咖啡色上衣男子，隨即上前揪住對方耳朵，並順勢掌摑了對方幾下。（網絡影片截圖）

發現認錯人真誠道歉 對方亦寬容諒解

婆婆發現抓錯人後，並未面露尷尬拂袖而去，反而展現出無比慈祥笑容，輕輕拍撫年輕人臉龐真誠道歉。該名陌生少年亦非常大方體諒，非但全程沒有半點不滿，反而顯得有些靦腆，隨即報以寬容的微笑。雙方大方包容的舉動，頓時讓這場尷尬的誤會化作滿滿的溫情。

對方轉過頭來時，婆婆才看清男子的臉，驚覺自己認錯人。（網絡影片截圖）

婆婆並未面露尷尬拂袖而去，輕輕拍撫年輕人臉龐真誠道歉。（網絡影片截圖）

該名陌生少年並未生氣，還報以寬容的微笑。（網絡影片截圖）

網民：有長輩管束才是難得的福氣

影片流出後，不少網民表示偷偷去網吧打機，事後被長輩四處搜尋，是許多人共同的集體回憶。有人分享自身經歷，指年少時逃學去網吧玩樂，長輩總會四處奔波尋找，甚至在店外高聲呼喚，當下只覺得尷尬難堪，長大後才懂得這份背後的牽掛。

亦有網民大讚婆婆心地善良、少年性情溫厚，雙方體諒的態度格外動人。也有網民感慨，年少時總把長輩的管束當成負擔，出社會才明白，有人時刻掛念、處處關心，才是難得的福氣。