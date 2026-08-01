大埔屋苑管理處出通告！寫明樓層提醒嚴禁養狗　鄰居：隻狗成日吠

近年香港各界都主張寵物友善的環境，但部份屋苑仍明例禁止寵物入內，以保持環境安靜。本港有男子在Facebook群組「大埔人大埔谷」上載1張告示，出自太湖花園物業管理有限公司客戶服務中心，於今年7月17日發出，職員通知屋苑第1期第11座其中1層住戶，解釋屋苑公契嚴禁住客飼養狗隻，「請各狗主遵守本大廈有關公契條約，並盡快將家中狗隻重新安置」，強調「避免對鄰居造成不必要騷擾及保障公眾利益」，中心必須確保所有業主或租戶嚴格遵守公契規條，同時歡迎任何人致電中心聯絡。



管理處今年7月17日發出通告，屋苑公契嚴禁住客飼養狗隻，「請各狗主遵守本大廈有關公契條約，並盡快將家中狗隻重新安置」。（Facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

同層鄰居：隻狗成日吠，有人經過有聲就吠

樓主表示，自己住在該層，但強調他並非投訴人，「我鍾意狗，就算偷養我都覺得無問題，問題係呢位狗主隻狗成日吠，有人經過有聲就吠，嘈親隔籬被人投訴」、「平時我經過等𨋢，隻狗一聽到有聲都會吠，有時返到嚟一開𨋢門就聽到狂吠，我反而覺得主人應該要教佢唔准亂吠，但我覺得個主人無咁做，變相害咗隻狗」，樓主更指「7月28號，隻狗仲喺度，聽到吠聲，我估個狗主真係當佢（通告）冇到」。

網民建議：出錢出力推翻大廈公契

帖文引來許多網民討論，「寫埋第幾座第幾樓，肯定收到投訴啦」、「違反公契，可以被釘契」、「不嬲都係唔畀養狗」。

亦有人建議「其實如果啲狗主真係咁齊心、咁愛護自己嘅寵物，點解唔夾錢用司法途徑推翻大廈公契」、「出錢出力推翻大廈公契，為寵物爭取權益，咁先係負責任嘅寵物主人呀嘛」。

樓主住在同層，表示「呢位狗主隻狗成日吠，有人經過有聲就吠，嘈親隔籬被人投訴」。（AI生成圖片）

修訂大廈公契必須得到100%業權人同意

在香港，修改大廈公契比較困難，時任建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓曾表示，政府早期對大廈公契的監管不多，導致很多大廈公契條款五花八門，現時修訂大廈公契必須得到100%業權人同意，如果想修訂大廈公契不公平條款，需要從立法方面入手，但這是「大手術」，政府2024年修訂《建築物管理條例》時表明，很多大廈管理的議題比較複雜，而且具爭議性，政府會以先易後難方式處理。

（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

其他報道：狗隻入食肆｜酒樓狗狗違規踩餐枱 網民憂寵物友善政策被「玩爛」

【食環署／寵物友善／寵物友善商場／人寵共融】食環署於上星期四（7月9日）起容許狗隻進入已獲批食肆，不過政策實施不足1星期，社會上已經出現「兩極化」聲音，甚至有原本已獲批的連鎖餐飲分店，亦於翌日貼出告示，表明禁止寵物進入。



有網民在社交平台貼出截圖，顯示有主人攜帶狗隻到九龍灣MegaBox商場的酒家，為愛犬拍照時，竟讓狗狗雙腳踏放餐桌上，難免令人擔心影響餐具衛生，遂引來批評聲音，「（寵物友善）呢個計劃無問題喎，最大問題係狗主，當毛孩人類看待，又或者放任佢哋上枱」，亦擔心再有更多違規個案，將令寵物友善政策告吹，「條例好快就收X」、「餐廳始終要面對現實，有寵物嘅客人消費多？定冇帶寵物客人消費多？」。



餐桌上擺滿點心食物，狗狗則坐在椅子上，2隻前肢踏放在餐枱上。（「threads＠tung75480」圖片）

食環署已為「容許狗隻進入食肆」的申請完成抽籤，共分配1,000個名額。（資料圖片）

網民認為在港實行寵物友善政策並不可行，「餐廳始終要面對現實，有寵物嘅客人消費多？定冇帶寵物客人消費多？」。（AI生成圖片）

狗主在攜帶狗隻進入寵物友善餐廳時，需留意以下9大須知。（AI生成圖片）

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