驚！港鐵港女講粗口　被開罰單警告罰$5000　原來這4類字眼不能說

乘搭港鐵要小心留意《港鐵附例》否則可能被罰款！有港女於社交平台Threads發相發文，指因為說「粗言穢語」，被職員開罰單警告再犯會罰款，感嘆「原來地鐵講粗言穢語罰款$5000」。



帖文引來網民熱議，「啲人講粗口咁多年，我都係第一次見有人真係俾人罰」、「你講咗咩粗口咁無敵呀，莫非你係粗口高手」；亦有網民認為「咁好簡單，事實上有無講到粗口呢？有講就抵畀啦」。



翻查《港鐵附例》，包括「粗言穢語」，原來有4類言語不能在港鐵範圍內說，否則可被罰款5,000元。



有港女於社交平台Threads發相發文，指因為說「粗言穢語」，被職員開罰單警告再犯會罰款。（AI生成圖片）

這些言語千萬不要在港鐵範圍內說。有港女於2月9日在Threads發布由港鐵發出的「違反香港鐵路附例通知書」，驚訝表示「原來地鐵講粗言穢語罰款$5000」。

港女港鐵內講粗口被警告會罰5,000元

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年1月23日發出，指事主違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」，作為日後處理類似個案的參考，又警告若再違反《港鐵附例》，可被檢控。

這張「違反香港鐵路附例通知書」於2026年1月23日發出，指事主違反《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，港鐵會「記錄在案」。（Threads@_iykol_）

網民震驚：第1次見有人真係俾人罰

網民看後震驚，「我想知你講咗啲乜嘢粗言穢語嚴重到要俾人罰錢？」、「啲人講粗口咁多年，我都係第1次見有人真係俾人罰」、「搞到好似中學缺點紙咁」、「知有呢條例但又真係第1次見有人被罰」、「哇哇哇睇X到啞X咗，我都會講粗口，你係咪X啲職員啊？」、「你講咗咩粗口咁無敵呀，好少人講到真係罰五千蚊㗎喎，莫非你係粗口高手」。

也有網民認為「咁好簡單，事實上有無講到粗口呢？有講就抵畀啦」，並提醒「唔止MTR，其他公共交通工具都適用」。

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語。（資料圖片）

港鐵附例罰款有什麼？港鐵內不能說什麼？說什麼會被罰款？

根據《香港鐵路附例》第28H條「粗言穢語」，任何人不得在鐵路處所使用威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，違者最高可被罰款港幣5,000元。

