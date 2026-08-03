Dell創辦人戴爾曬改變人生的1張紙　42年前憑它說服父母輟學創業

戴爾科技（Dell Technologies）創始人戴爾（Michael Dell）在社交平台曬出了一張1984年7月31日的季度財報，配文「這一頁紙改變了我的人生」。正是這張財報上的數字，說服了他的父母讓他不用回大學繼續讀書。



1984年，19歲的戴爾還在德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）讀大一，拿着1000美元（約7,800港元）啟動資金在宿舍裏創辦了PC's Limited，主業是用通用零件組裝IBM PC兼容機並升級現有PC。

第一個季度的成績單相當亮眼，售出近100萬美元（約780萬港元）的零件和電腦，淨利潤134,762.75美元（約105.7萬港元），摺合2026年的購買力約為433,150美元（約340萬港元）。

1000美元的投入在不到一年內回報率高達13500%，對一個大學生來說，這個數字足以讓父母放心讓他輟學創業。

圖為戴爾科技（Dell Technologies）行政總裁戴爾（左二，Michael Dell）與妻子蘇珊・戴爾於2025年12月2日在美國華盛頓特區白宮羅斯福廳，於「特朗普帳戶」宣布時作出反應。（Reuters）

公司成立四年後戴爾上市，但在上市25年後的2013年，面對智能手機和平板電腦的衝擊，戴爾聯合銀湖資本以249億美元（1,950億港元）將公司私有化退市。脱離公開市場五年後，戴爾再次上市，目前市值約2619億美元（約2萬億港元）。

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從宿舍裏組裝兼容機的小作坊到科技巨頭，戴爾旗下如今擁有外星人和XPS等標誌性品牌，同時切入AI賽道，為超大規模數據中心供應服務器。

最新財報顯示總營收430億美元（約3,372億港元），淨利潤34億美元（約267億港元），戴爾個人身家也隨之水漲船高，目前以2,292億美元（約1.8萬億港元）淨值位列福布斯實時富豪榜第五位。

當然42年走來並非一帆風順，2005年SEC調查其會計違規問題，2007年手提電腦電池起火引發訴訟和大規模召回，2015年又曝出可能泄露客戶數據的安全漏洞。

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