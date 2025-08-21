九三閱兵將亮相「鷹擊」導彈　軍事分析：劍指美艦防禦

北京官方將於9月3日舉行抗戰勝利80周年大閱兵。據《新聞週刊》報道，除各式新戰機與裝備外，北京預料將首次公開展示4款新型專為擊沉敵艦設計的「鷹擊」系列反艦導彈，被視為挑戰美國海軍主導地位的重要一步。



A2/AD戰略核心

報道指出，中國正加速軍事建設與現代化，打造龐大長程導彈庫，能打擊西太平洋地區的美軍與基地。導彈是中國「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略的核心，用於阻止或限制美軍進入特定區域，因應美方可能干預台灣或南海衝突。

網上流傳的鷹擊-19新導彈。 （微博）

大閱兵的第二次「全面彩排」已於日前進行，約4萬人參與。社群媒體流傳的照片顯示，出現了由車輛運載的鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19及鷹擊-20導彈。這些導彈可由艦艇或軍機發射。

專家分析性能

長期觀察中國軍事發展的專家喬瑞克（Rick Joe）指出，鷹擊-15可能是超音速導彈，速度超過音速（時速約1235公里）；鷹擊-17與鷹擊-19則可能屬於高超音速導彈，能以5倍音速飛行並具機動能力，難以攔截。他並認為鷹擊-20或是一款高機動性空氣動力彈道導彈。美國國防情報局的資料顯示，這類高超音速導彈可從不同平台發射，結合空氣動力機動與彈道提升階段以擴展射程。

解放軍主要反艦導彈「鷹擊12」、「鷹擊18」。（Ｘ@Aurora107E）

澳洲海軍分析家駱克（Alex Luck）補充，這些導彈不僅具備反艦功能，也可能同時擁有攻陸能力。「中國已在如導彈艇、護衛艦等小型艦艇，以及較新型的大型驅逐艦上部署各式反艦導彈，因此發展後繼設計，以取代老舊武器是有道理的。」

他進一步指出，發展多種類型的導彈，能加強對敵艦的威脅，透過壓倒性並複雜化的防禦壓力，讓部分「漏網之魚」導彈突破防線，進而攻擊航母等高價值目標。

放棄匿蹤 攻其不備

另有一名不願具名的中國軍事觀察家表示，這些新導彈反映北京對美國防禦能力的評估，顯示中方已放棄依賴匿蹤突防。他指出，美國海軍艦艇配備先進防空感測器，可探測並攔截慢速匿蹤導彈；相比之下，超音速與高超音速導彈即使被發現，也難以有效攔截，因此更符合中國的作戰需求。