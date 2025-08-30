中國閱兵｜盤點海軍作戰武器：鷹擊系列新型導彈、無人潛艇首亮相

9月3日，北京天安門廣場將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。

本次閱兵，除了常規軍人方陣和武器展示之外，還將在傳統武器的裝備基礎上，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

中國海軍近年來進行了大規模的現代化，其水上作戰武器的發展備受外界關注。除了大家熟識的遼寧艦、山東艦、福建艦等航母，驅逐艦、護衛艦、潛艇等，也有不少武器裝備，包括反艦導彈、防空導彈、近程防禦系統等，有望在本次閱兵上公開展示。



中國海軍的反艦導彈涵蓋了從亞音速到超音速的多種型號，以應對不同類型的水面目標。

鷹擊-18 （YJ-18） 是中國海軍現役主力水面艦艇的主要反艦武器，該導彈具備「亞超結合」的飛行模式，大部分飛行過程中保持亞音速巡航，在末段接近目標時會加速至超音速，大幅壓縮敵方防禦系統的反應時間。052D型和055型驅逐艦也裝備了此型導彈。

鷹擊-18 （YJ-18） 是中國海軍現役主力水面艦艇的主要反艦武器。（影片截圖）

鷹擊-83 （YJ-83） 是中國海軍艦艇的標準配置之一，裝備數量龐大。央視軍事曾多次介紹該型導彈，強調其高可靠性和廣泛的適裝性，是054A型護衛艦等主力艦艇的常見武器。

鷹擊-83 （YJ-83） 是054A型護衛艦等主力艦艇的常見武器。（中國軍網）

鷹擊-21（YJ-21）是高超音速反艦導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一，一直是被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

解放軍戰略支援部隊曾披露，「鷹擊-21」在末端攻擊階段的速度可達10馬赫（10倍音速），若以聲音在空氣中傳播的速度為340米/秒計算，10倍音速即「鷹擊-21」在最後砸向敵人時的速度可達每秒3400米，以現階段任何反導武器系統均無法攔截，即使不發生爆炸，也會對敵艦造成致命性的巨大打擊。

YJ-21反艦彈道導彈試射畫面。（微博＠中國戰略支援）

鷹擊-21（YJ-21）是高超音速反艦導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一。鷹擊-21E為外貿型號。（知乎）

另社交平台上傳出的照片顯示，能夠從艦艇或軍機上發射的鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19及鷹擊-20新型導彈也在閱兵演練場上出現，但官方未曾公布相關參數。有分析稱，鷹擊-15可能是超音速導彈，飛行速度超過音速（時速約1235公里）；鷹擊-17與鷹擊-19則可能是高超音速導彈，能以超過音速5倍的速度飛行，並在飛行中機動，難以被攔截。鷹擊-20可能是一款高機動性空氣動力彈道導彈。

中國海軍的防空導彈系統為艦隊提供多層次的保護，以應對來自空中和海面的威脅。其中，3面紅旗為中國海軍艦隊撐起了防空保護傘。

紅旗-9（HQ-9）是一種兼顧海陸兩軍通用的防空導彈，射程超過100公里，海軍版為海紅旗-9。在海紅旗-9的基礎上，射程更遠、威力更大的海紅旗-9B (HQ-9B)後來面世， 射程達200公里，不僅可以有效攻擊各類高速低空的飛機、巡航導彈，還可末端攔截中近程彈道導彈。052D型和055型驅逐艦也裝備了該型導彈。

055型106延安號導彈驅逐艦發射海紅旗-9B遠程防空導彈。（微博＠ralph的歷史小屋）

紅旗-16（HQ-16）是中國海軍第一種採用垂直發射的中近程防空導彈系統，主要用於艦艇的區域防空，攔截反艦導彈和飛機類目標，其射程和射高能夠彌補海紅旗-9的盲區，兩者合力打造起中空和高空區域防空網絡。除了054A型護衛艦，「現代」級驅逐艦和051B「深圳」號也裝備了大量紅旗-16。

海軍型紅旗-16發射。（知乎）

紅旗-16 有海軍艦載型和陸軍車載型，能攔截飛機、反艦導彈和無人機等目標。（中華網）

海紅旗-10（HHQ-10）是一款近程防空導彈，是中國海軍裝備的主要近防武器，可有效攔截各種類型的反艦導彈，目前裝備於遼寧艦航母、055型驅逐艦、052D型驅逐艦、056型護衛艦、053H3型護衛艦。最遠射程可達10公里至12公里。《央視新聞》多次展示了該系統在實彈射擊演練中精準攔截來襲靶彈的畫面，證明其是艦艇應對末段威脅的最後一道防線。

北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織實戰化演練。圖為海軍的紅旗-10防空系統。（國防部網）

除了導彈，中國海軍還擁有先進的近程防禦系統。H/PJ-11型11管30毫米艦炮，又稱1130近防炮，是繼國產730近防炮武器系統後升級研發的最新近防炮武器系統，是中國海軍水面主戰艦艇的標配。因其每分鐘射速高達上萬發而常被稱為「萬發炮」。

除了上述已對外展示過的武器外，相關負責人在國新辦新聞發布會上提到，本次閱兵會遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備以及網電作戰等新型力量參閱，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是首次對外展示。

據外媒報道，中國海軍已在水下領域投資多年，近年有至少5種不同型號的巨型水下無人載具進入測試階段。

其中一款曝光的潛艇側身漆上了「AJX002」的編號。（ Defence Blog@X平台）

演練中還出現了另外一款體型稍大的巨型水下無人載具，該款式被防水布覆蓋。（X平台）

近日在閱兵演練場上至少出現了兩款不同型號的「無人潛艇」，其中一款曝光的潛艇側身漆上了「AJX002」的編號，長度約在18至20米之間，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀，採用泵噴推進器；另外一款體型稍大的巨型水下無人載具被防水布覆蓋，但仍可看出其直徑約為「AJX002」的兩倍，並採用了更先進的X型舵。

報道分析認為，中國這些巨型水下無人載具並非核動力。此次閱兵所展示的無人潛艇，更可能是中國將其龐大的巨型水下無人載具研發計劃「實戰化」的成果。